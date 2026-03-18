La millonaria cifra que pagaría Win Sports para seguir con los derechos de transmisión del fútbol colombiano

La Dimayor habría tomado una decisión clave sobre el futuro de los derechos de televisión del fútbol colombiano: un acuerdo extraoficial con Win Sports por más de US$91 millones anuales. La cifra, revelada por el periodista Alejandro Pino Calad, marcaría un salto frente al contrato vigente, que ronda los US$50 millones por temporada.
El negocio actual vence el 31 de diciembre de 2026 y desde hace meses se intensificaron las discusiones sobre su renovación. La expectativa incluía la posible entrada de nuevos actores en el mercado, como canales tradicionales, pero el derecho de Win Sports a igualar cualquier oferta le dio ventaja en la negociación.
Según Pino Calad, la propuesta alcanzaría los US$91 millones al año e incluiría derechos internacionales, un componente que no solo aumenta el valor del contrato, sino que abre la puerta a la comercialización del torneo en otros mercados. Sin embargo, el acuerdo no está firmado y permanece como una oferta sobre la mesa.
El foco ahora no está únicamente en el monto total, sino en la distribución interna. Los 36 clubes afiliados a Dimayor deberán definir cómo se reparten estos recursos, un debate que históricamente ha generado tensiones en el fútbol colombiano.
Derechos de TV del fútbol colombiano: cifras y modelo actual
Actualmente, el sistema de reparto divide a los equipos en dos categorías. Los clubes de “Categoría A” reciben cerca de US$1,2 millones anuales cada uno, mientras que los 10 equipos de “Categoría B” perciben entre US$700.000 y US$1 millón, dependiendo de condiciones específicas.
Este modelo, implementado desde 2012, ha sido cuestionado porque no diferencia entre equipos con alta audiencia y clubes con menor impacto. En la práctica, instituciones como Atlético Nacional, Millonarios o América de Cali reciben ingresos similares a equipos con menor alcance mediático como Deportes Quindío o Patriotas.
La propuesta de US$91 millones de Win Sports podría cambiar ese esquema. De acuerdo con lo expuesto por Pino Calad, se mantendría una base cercana a US$1,25 millones para los 36 clubes, pero se abriría la posibilidad de pagos adicionales según audiencia, relevancia y generación de ingresos.
En ese escenario, los equipos grandes podrían alcanzar ingresos cercanos a US$3 millones anuales, mientras que los clubes de menor exposición mejorarían sus ingresos actuales, especialmente los de segunda división, que hoy no alcanzan los US$500.000 en algunos casos.
Como referencia, ligas de la región como la argentina o la mexicana manejan modelos mixtos que combinan reparto base con variables por rating y desempeño, lo que ha incrementado la competitividad comercial del producto televisivo.
Nueva repartición: el debate que definirá la Liga BetPlay
El posible nuevo contrato no solo implica más dinero, sino cambios estructurales. Para aplicar un modelo diferencial de distribución, Dimayor tendría que modificar sus estatutos, lo que requiere la aprobación de los clubes en asamblea.
Este punto es clave porque enfrenta intereses opuestos. Los equipos grandes han reclamado durante años una mayor participación en los ingresos, argumentando que generan la mayor audiencia. En contraste, los clubes pequeños defienden el modelo actual por garantizar estabilidad financiera.
La discusión también tiene un componente político. Esta situación para Carlos Mario Zuluaga como presidente de Dimayor lo pone al frente de una de las decisiones más sensibles del fútbol colombiano en la última década.
Una curiosidad del negocio es que el atractivo televisivo no es uniforme: partidos entre equipos de menor convocatoria registran audiencias significativamente más bajas. “A Disney transmitir Jaguares contra Pasto no le prende tres televisores”, afirmó Pino Calad para ilustrar la diferencia en demanda.
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Si se concreta el acuerdo, el fútbol colombiano no solo duplicaría el valor de sus derechos en comparación con el contrato actual, sino que también entraría en una etapa de transformación comercial. Sin embargo, el verdadero reto no será cerrar el contrato con Win Sports, sino lograr consenso entre los 36 clubes sobre cómo repartir un negocio que promete más ingresos, pero también más tensiones internas.