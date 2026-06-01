Segunda vuelta presidencial en Colombia llega con dura noticia para los futboleros en el Mundial

La carrera por la Presidencia de Colombia entró oficialmente en su recta definitiva. Tras una primera vuelta marcada por una alta polarización política, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo domingo 21 de junio, una jornada que no solo definirá quién gobernará el país durante los próximos cuatro años, sino que además coincidirá con uno de los eventos deportivos más importantes del planeta: el Mundial de 2026.
Los resultados preliminares de la Registraduría dejaron a Abelardo de la Espriella como ganador de la primera vuelta con 10,35 millones de votos (43,74 %), mientras que Iván Cepeda obtuvo 9,68 millones de sufragios (40,90 %). Ahora ambos candidatos buscarán conquistar principalmente a los votantes de Paloma Valencia, Sergio Fajardo, entre otros candidatos, así como a quienes se abstuvieron de participar en la primera jornada electoral.
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Sin embargo, la segunda vuelta llegará acompañada de una noticia poco favorable para miles de aficionados al fútbol, bares, restaurantes y establecimientos comerciales que tradicionalmente aprovechan las jornadas mundialistas para aumentar sus ventas.
Mundial 2026 y segunda vuelta: una coincidencia que afectará a comerciantes y aficionados
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, convirtiéndose en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y 104 partidos.
La coincidencia entre la segunda vuelta presidencial y el torneo mundialista genera preocupación en sectores comerciales ligados al entretenimiento, debido a que durante los campeonatos de fútbol suele incrementarse el consumo en bares, gastrobares, restaurantes y establecimientos donde los aficionados se reúnen para seguir los encuentros.
No obstante, si el Gobierno mantiene el esquema aplicado históricamente en elecciones presidenciales, la denominada ley seca comenzaría a regir desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio, restringiendo la venta y consumo de bebidas alcohólicas en gran parte de los establecimientos abiertos al público.
Los partidos del Mundial que coincidirían con la ley seca
Según el calendario oficial del Mundial ajustado al horario colombiano, varios encuentros de la fase de grupos se disputarían justamente durante las horas en las que estaría vigente la restricción electoral.
El sábado 20 de junio están programados:
- Países Bajos vs. Suecia — 12:00 p. m.
- Alemania vs. Costa de Marfil — 3:00 p. m.
- Ecuador vs. Curazao — 7:00 p. m.
- Túnez vs. Japón — 11:00 p. m.
De esos encuentros, Ecuador vs. Curazao y Túnez vs. Japón ya se disputarían cuando la ley seca estaría vigente en Colombia. Mientras tanto, el domingo 21 de junio, día de las votaciones presidenciales, se jugarán:
- España vs. Arabia Saudita — 11:00 a. m.
- Bélgica vs. Irán — 2:00 p. m.
- Uruguay vs. Cabo Verde — 5:00 p. m.
- Nueva Zelanda vs. Egipto — 8:00 p. m.
Todos esos encuentros coincidirían con las restricciones propias de la jornada electoral.
La ley seca es una medida tradicional dentro de los operativos de seguridad electoral en Colombia. Su propósito es preservar el orden público, facilitar el trabajo de las autoridades y reducir riesgos asociados a alteraciones durante los procesos de votación.
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Aunque el decreto oficial para la segunda vuelta aún deberá ser expedido por el Gobierno Nacional, históricamente la restricción ha comenzado la tarde anterior a las elecciones y se ha mantenido hasta después del cierre de las urnas.
La medida suele impactar directamente a sectores económicos relacionados con entretenimiento, gastronomía y eventos deportivos, especialmente cuando coincide con fechas de alta demanda.
La situación resulta especialmente relevante porque varios de los partidos programados durante ese fin de semana involucran selecciones con alta audiencia en Colombia, como España, Uruguay, Bélgica y Ecuador.