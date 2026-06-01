Los votos que necesita Iván Cepeda para remontarle a Abelardo de la Espriella y ganar la Presidencia

La campaña de cara al segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio arrancó con una ventaja para Abelardo de la Espriella, pero también con interrogantes sobre la capacidad de Iván Cepeda para remontar la diferencia registrada en la primera vuelta y convertirse en el próximo presidente de Colombia.
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Con el 99,98 % de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo 10,35 millones de votos (43,74 %), mientras que Cepeda alcanzó 9,68 millones (40,90 %). La diferencia fue cercana a 670.000 sufragios, una brecha considerable, aunque lejos de ser definitiva en un país donde las segundas vueltas suelen transformar por completo el mapa electoral.
El escenario adquiere aún más relevancia porque el propio Cepeda ha pedido esperar los escrutinios antes de pronunciarse definitivamente sobre los resultados. El candidato aseguró que existen dudas relacionadas con el censo electoral y con algunas mesas de votación que deberán ser aclaradas por las autoridades electorales.
“Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la República acaba de pronunciarse de manera clara sobre una de ellas. Hay una fase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas o cédulas”, afirmó el aspirante presidencial.
Asimismo, agregó que existen “indicios sobre un número indeterminado de mesas en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas” y concluyó que solo se pronunciará sobre los resultados cuando las comisiones escrutadoras aclaren esas inquietudes.
¿Cuántos votos necesita Cepeda para ganarle a Abelardo de la Espriella?
Si la participación electoral se mantiene en niveles similares a los registrados en la primera vuelta presidencial, Iván Cepeda necesitaría acercarse a los 12 millones de votos para tener opciones reales de llegar a la Casa de Nariño.
Los resultados oficiales muestran que el pasado 31 de mayo acudieron a las urnas 23.872.186 colombianos, equivalentes al 57,63 % del censo electoral, mientras que la abstención fue del 42,37 %, lo que representa 17.549.787 ciudadanos que decidieron no votar.
En ese escenario, Cepeda tendría que pasar de los actuales 9,68 millones de votos a cerca de 12 millones, es decir, sumar aproximadamente 2,3 millones de sufragios adicionales durante las próximas semanas.
La cifra es relevante porque representa un crecimiento cercano al 24 % sobre la votación que obtuvo en primera vuelta, un reto exigente pero que tiene antecedentes en la historia reciente de las elecciones presidenciales colombianas.
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Las elecciones de 2022 ofrecen una referencia obligada para entender el desafío que enfrenta Cepeda.
Hace cuatro años, Gustavo Petro obtuvo 8.527.768 votos (40,34 %) en primera vuelta y posteriormente alcanzó 11.281.013 votos (50,44 %) en la segunda vuelta presidencial.
Eso significa que el hoy presidente logró aumentar su votación en 2.753.245 sufragios entre una ronda y otra.
La cifra supera incluso los aproximadamente 2,3 millones de votos que hoy necesitaría Cepeda para acercarse al umbral de los 12 millones.
Por esa razón, aunque Abelardo de la Espriella llega con ventaja, los antecedentes electorales muestran que la segunda vuelta suele alterar significativamente los resultados obtenidos en la primera ronda.
Uno de los datos más llamativos de estas elecciones no está en los candidatos, sino en quienes no participaron.
A pesar de que el censo electoral creció desde cerca de 39 millones de ciudadanos en 2022 hasta 41,4 millones en 2026, el número de abstencionistas prácticamente no cambió. Hace cuatro años se abstuvieron 17.559.939 colombianos y este año fueron 17.549.787, apenas unos 10.152 menos.
Esto significa que existe una enorme bolsa electoral todavía disponible para ambos candidatos.
De hecho, los abstencionistas representan una fuerza política mayor que cualquiera de las candidaturas que compitieron en primera vuelta. Mientras Abelardo obtuvo 10,35 millones de votos y Cepeda 9,68 millones, más de 17,5 millones de ciudadanos permanecieron por fuera de las urnas.
Para Cepeda, movilizar una pequeña parte de ese electorado podría resultar tan importante como conquistar los votos que dejaron libres Paloma Valencia y Sergio Fajardo.
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Las próximas tres semanas estarán marcadas por esa batalla: conquistar a los votantes de los candidatos eliminados y convencer a millones de colombianos que decidieron quedarse en casa. De allí podría salir el próximo presidente de la República.