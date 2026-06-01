Dólar en Colombia cayó $135 tras triunfo electoral de Abelardo; operaciones en el mercado se dispararon

El mercado cambiario colombiano experimentó este lunes una de las jornadas más destacadas de su historia reciente cuando el dólar estadounidense se desplomó $135 frente al cierre del viernes ($3.689,50), concluyendo la sesión en $3.554,50.
El resultado de la primera vuelta presidencial del domingo, que disipó los escenarios de riesgo para el mercado, desató una liquidación masiva de coberturas cambiarias. La divisa abrió a la baja en $3.603,20 —que incluso fue su precio máximo— y cayó de forma escalonada hasta tocar un mínimo estructural de $3.550.
Las mesas de dinero locales, que habían acumulado dólares a precios altos el viernes por temor a un triunfo de la izquierda en primera vuelta, ejecutaron una agresiva toma de utilidades de última hora que mandó el precio a un nivele no visto desde finales de abril.
El candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, se consolidó como el ganador de la jornada con 10,4 millones de votos (43,7 %), superando al candidato de izquierda, Iván Cepeda, quien obtuvo 9,7 millones de sufragios (40,9 %). Ambos se medirán en segunda vuelta el próximo 21 de junio.
De acuerdo con la firma JP Tactical Trading, el mercado local conserva un sentimiento positivo que podría seguir empujando la tasa de cambio a la baja en el corto plazo. No obstante, las mesas de dinero se preparan para un periodo de alta volatilidad técnica.
Los analistas de Credicorp Capital advierten que el comportamiento de la tasa de cambio en Colombia estará sujeto al desarrollo de los choques militares en el Golfo Pérsico y a las alianzas políticas que configuren las campañas de cara a la segunda vuelta.
Al mismo tiempo, el índice DXY subió a 99,15 puntos (+0,24 %).
Bloqueo en Ormuz y restricciones rusas disparan los precios del petróleo
En contraste con el alivio cambiario local, el mercado energético global enfrentó un severo choque de oferta que empujó las materias primas al alza.
El crudo Brent saltó un 4,01 % hasta los US$94,77, mientras que el WTI en EE. UU. subió un 4,89 %, ubicándose en US$91,63.
La volatilidad respondió a la falta de consenso entre Washington y Teherán sobre el borrador de paz para reabrir el Estrecho de Ormuz, ya que Irán condicionó las firmas a un cese de la ofensiva terrestre de Israel en el Líbano.
El déficit global de combustibles se agudizó tras la intensificación de ataques ucranianos a refinerías de Rusia y la sorpresiva decisión de Moscú de prohibir la exportación de combustible para aviones hasta noviembre de este año.
Sector manufacturero vuela a máximos de cuatro años
El indicador de actividad industrial en EE. UU. subió a 54,0 puntos en mayo (frente a los 53,0 esperados), su nivel más alto en cuatro años. Así mismo, el subíndice de nuevos pedidos avanzó hasta los 56,8 puntos.
El componente de precios pagados por las fábricas estadounidenses se mantuvo en una zona muy elevada de 82,1 puntos, lo que mantiene las alarmas encendidas sobre presiones inflacionarias por efectos de segunda ronda y valida la postura restrictiva de la FED.
Por su parte, el Índice de Gestión de Compras (PMI) del sector industrial colombiano, calculado por Davivienda, registró una mejoría en mayo al situarse en 51,8 puntos, superando los 50,8 puntos de abril.
El informe de la entidad financiera detalló que este resultado representa la expansión más vigorosa de las condiciones operativas en lo que va de 2026. La resiliencia de la demanda interna respaldó un aumento moderado en los nuevos pedidos y los volúmenes de producción, confirmando que la actividad fabril superó el bache del mes anterior.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización histórica del 3,13 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,550 % desde los 14,097 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,220 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,959 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,250 %; la jornada anterior en 12,802 %.
—