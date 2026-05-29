Dólar en Colombia salta a $3.689,50 a puertas de las elecciones; deuda pública se valorizó

En la última sesión cambiaria antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, el mercado financiero colombiano vivió una jornada de aversión al riesgo. El dólar estadounidense registró un fuerte incremento de $49,50, cerrando en $3.689,50 y borrando de un plumazo la tendencia bajista de los días previos.
La jornada reflejó un divorcio de la divisa local frente al comportamiento internacional: mientras el resto de América Latina aprovechaba la debilidad global del billete verde, la urgencia de los inversionistas por dolarizar portafolios y refugiarse ante el veredicto de las urnas disparó la tasa de cambio hasta un máximo intradía de $3.711,01, desbordando todas las proyecciones técnicas.
Según analistas, el comportamiento de la tasa de cambio hoy dejó en evidencia que el dólar en Colombia entra en una fase puramente política. Los analistas coinciden en que la dirección que tome la divisa la próxima semana dependerá estrictamente de si el resultado de las urnas este domingo disipa la incertidumbre institucional o si, por el contrario, fuerza una mayor demanda de refugio hacia el nivel de los $3.750.
Por su parte, el índice dólar (DXY), que mide la fuerza de la moneda norteamericana frente a una canasta de divisas, despidió la semana operando a la baja en 98,91 puntos (-0,11 %) y encaminándose a registrar pérdidas semanales.
El retroceso del billete verde estuvo sustentado en una menor aversión al riesgo global, impulsada por datos de inflación subyacente en EE. UU. que sugieren una pausa prolongada en las tasas de la Reserva Federal. Aunque monedas como el real brasileño, el peso chileno y el sol peruano sacaron ventaja de este escenario benigno, el mercado colombiano ignoró por completo la corriente regional.
Petróleo: Acuerdo de paz preliminar deprime los precios
El mercado energético internacional también dio señales de estabilización y alivio, restándole presión inflacionaria a las economías desarrolladas.
El barril de crudo Brent cayó a US$91,05 (-1,78 %), mientras que el WTI en EE. UU. se ubicó en US$87,10 (-2,02 %).
El descenso de los precios respondió a los informes sobre un acuerdo preliminar entre Washington y Teherán para extender el alto el fuego por 60 días y flexibilizar el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz. Pese a que la normalización de los flujos tomará semanas por las labores de desminado y reparación de infraestructura, los operadores ya descuentan el fin del déficit estructural de oferta.
Desempleo se mantiene en mínimos históricos, pero sin cambios
En el frente macroeconómico interno, el DANE reveló las cifras de empleo de abril de 2026, las cuales mostraron un panorama de estabilidad estructural.
La tasa de desempleo nacional se ubicó en el 8,8 %, exactamente la misma cifra registrada en abril de 2025, consolidándose en su nivel mínimo histórico para este mes en los últimos 25 años.
La población ocupada llegó a 24,2 millones de personas tras sumar 701.000 nuevos trabajadores (un incremento del 3 %, estadísticamente significativo). Los mayores avances se concentraron en las ciudades más pequeñas y cabeceras municipales, beneficiando principalmente a mujeres de entre 25 y 54 años en puestos del sector privado.
En contraste, la población desocupada aumentó en 67.000 personas (3 %), totalizando 2,3 millones de desempleados. Este incremento se concentró en los centros urbanos más pequeños, afectando de manera focalizada a las mujeres de mediana edad y a los hombres jóvenes.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización del 0,32 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
• Los TES de 2028 terminaron en 14,097 % desde los 14,020 % de la sesión previa.
• Los TES de 2033 concluyeron en 13,959 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,020 %.
• Los TES de 2050 finalizaron en 12,802 %; la jornada anterior en 12,933 %.
—