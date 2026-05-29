EPM lanza alerta por la oleada de calor de 2026; dice que falta de gas hizo migrar a empresas a combustibles y carbón

El gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya Salazar, manifestó que el fenómeno de El Niño impactará el negocio de la compañía energética no solamente en materia de generación hidráulica, generada a partir del agua, sino también en el sector del gas.
El directivo señaló que, con base en las proyecciones de organismos internacionales que monitorean fenómenos climáticos, existe una probabilidad de 82 % de que se presente una ola de calor entre mayo y julio de 2026, aunque las probabilidades se intensifican para finales de ese mismo año. También mencionó que hay altas probabilidades de que se trate de un fenómeno de El Niño severo.
En consecuencia, expresó que los usuarios deben tener un mayor cuidado no solamente en el consumo de agua, sino también de recursos energéticos y servicios como la electricidad y el gas. Maya recordó que en 2024, Antioquia no sufrió racionamientos, a diferencia de Bogotá, pero manifestó que el agua debe cuidarse con la finalidad de preservar el nivel de los embalses y garantizar así la principal fuente de generación eléctrica del país.
Con base en reportes de EPM, también se reveló que en la costa Caribe hay incrementos de entre 3 % y 4 % en el consumo de energía. Sin embargo, ha habido días en los que se han presentado alzas de hasta 12 % en el consumo diario.
Incluso expresó que en esa región existen redes de transmisión que presentan una gran fragilidad, y en consecuencia, dificultades en el suministro eléctrico. A esto se suma que en Colombia hay pozos de gas que están en declive, como algunos del Piedemonte Llanero, y que no han surgido otros que reemplacen el gas proveniente de estos yacimientos. Solo existe la expectativa de que entre en operación la iniciativa Sirius, liderada por Ecopetrol y Petrobras, que supliría parte de la demanda de gas en Colombia, aunque este proyecto entraría hasta 2029 o 2030.
Lo anterior se relaciona directamente con que, en la costa Caribe, parte del suministro de energía eléctrica es respaldado por plantas térmicas que generan electricidad a partir de combustibles fósiles como el gas, energético que actualmente se está importando debido al declive natural de los campos en Colombia.
Consultas previas
El gerente también hizo mención de los procesos de consultas previas, es decir, del relacionamiento que deben tener las empresas que desarrollan proyectos con las comunidades. Señaló que estos mecanismos son positivos y que deben incentivarse, pero expresó que también se han «tergiversado» en espacios que dificultan el avance adecuado de algunos proyectos.
“En ciertas regiones se están especializando algunos grupos en identificar en qué partes del país habrá proyectos para presentar solicitudes de consultas previas. Creo que no hay que darle mucha cabeza para entender que hay fines económicos detrás de eso”, agregó.
Importaciones de gas
EPM también hizo referencia al panorama de la industria gasífera frente al déficit estructural que atraviesa Colombia para producir su propio gas. Maya dijo que «muchas» grandes compañías, al verse impactadas por la falta de este energético producido localmente, están migrando hacia otros combustibles como el carbón y otros derivados fósiles.
El directivo calificó esta situación como paradójica, ya que lineamientos de la política energética sostienen que el gas contribuye a las emisiones contaminantes, mientras que, en la práctica, el mercado está recurriendo nuevamente a otros combustibles fósiles.
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A esto añadió que el nivel del embalse de Hidroituango solo podrá incrementarse cuando se remueva la capa vegetal.
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