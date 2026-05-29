A pesar del proceso de insolvencia, Canacol destinó US$128,7 millones para perforación y reacondicionamiento de pozos

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) hizo una revisión técnica de la infraestructura de la operación de Canacol en Colombia. Cabe recordar que, esta compañía es una de las principales en materia de producción de gas en el país, aportando cerca de 8 % del energético.
La inspección fue sobre los activos VIM-5, VIM-21, VIM-44 y Esperanza (estaciones Jobo y Clarinete). En el resultado, la empresa reportó un destino de US$109 millones en 2025 y de US$19,7 millones adicionales entre enero y abril de 2026 para actividades de perforación; esto quiere decir que los montos ascendieron hasta US$128,7 millones.
Los anteriores recursos también se implementaron para reacondicionamiento de pozos. A la vez, hacen cobertura en pozos de exploración, en desarrollo y en procesos para optimizar la presión de flujo en los campos.
En cuanto a superficies, hubo proyectos valorados en US$45 millones en 2025 y de US$5 millones en lo que va de 2026. Con base en lo mencionado por la ANH, esto permitió que se ampliara la capacidad instalada y el establecimiento de sistemas de compresión, y de esa forma, aumentar el factor de recobro en los yacimientos.
Esta actividad realizada con la compañía busca garantizar que la operación esté brindando los niveles de producción históricos. Lo anterior va conectado con la generación de regalías (impuestos) y creación de empleo a lo largo de la cadena.
Debe mencionarse que, Canacol es una empresa de origen canadiense. Esta compañía entró a un proceso de restructuración en 2025, en el cual la empresa se sometió a normativas canadienses para recuperarse financieramente, saldar sus deudas y continuar con su operación. Dicha medida también salvaguardo sus activos, protegiéndolos de embargos de sus acreedores (agentes a los que la compañía les debe dinero).
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En Colombia, ha sido la Superintendencia de Sociedades la que reconoció el proceso de insolvencia y reorganización de la compañía. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, todavía hay incertidumbre sobre cuál será el camino que tomará la empresa, entre ellos están: recuperación financiera, liquidación o venta de activos.
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