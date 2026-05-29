Gobierno y Alcaldía de Santa Marta avanzan en definición de plantas desalinizadoras para abastecer de agua

El Ministerio de Vivienda adelanta acciones conjuntas con la Alcaldía de Santa Marta para explorar alternativas y definir, en los próximos días, el lugar donde serán instaladas las plantas desalinizadoras que aportarán más de 600 litros de agua por segundo al sistema de acueducto de la ciudad, beneficiando a toda la ciudadanía samaria.
Para este proyecto existe un documento Conpes que contempla inversiones superiores a los $760.000 millones.
“Lo importante es que podamos avanzar, además de lo que representa también la construcción de la planta El Curval, cuyo proceso de licitación avanza actualmente”, indicó el alcalde Carlos Pinedo Cuello.
Por su parte, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, explicó que durante la reunión también se realizaron análisis relacionados con la ruta técnica para la próxima licitación enmarcada en el Conpes de las plantas desalinizadoras. Además, anunció que en los próximos días se llevará a cabo una nueva reunión con el alcalde Pinedo para revisar los avances y dar paso a la etapa licitatoria.
“Ya hemos avanzado con conceptos de viabilidad técnica sobre varios predios. También hemos analizado las condiciones ambientales, licencias, permisos y elementos como las consultas previas necesarias. Venimos cumpliendo un cronograma de trabajo conjunto con el señor alcalde y su equipo”, declaró la viceministra.
La funcionaria explicó que el proceso avanza conforme a los tiempos establecidos, con el objetivo de que antes de finalizar el Gobierno del presidente Gustavo Petro quede encaminada una solución definitiva al problema de abastecimiento de agua relacionado con las plantas desalinizadoras.