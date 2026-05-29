Las empresas detrás de la transformación tecnológica del Grupo Aval; apuntan a una banca más ágil y cercana

La transformación que adelanta Grupo Aval no solo implica modernizar plataformas o migrar operaciones a la nube. Detrás de esa estrategia también hay un cambio cultural y operativo que busca integrar las capacidades del holding para construir una banca más ágil, conectada y centrada en el cliente.
En ese proceso participan compañías tecnológicas globales como Microsoft, AWS, Oracle, IBM, NTT DATA, Deloitte, GFT, Accenture y Claro Empresas, además de los propios equipos tecnológicos de las entidades financieras del grupo, que trabajan en iniciativas de inteligencia artificial, datos, automatización y experiencia de usuario.
Uno de los puntos en común entre los distintos aliados tecnológicos es que el reto ya no pasa únicamente por infraestructura, sino por la capacidad de usar datos e inteligencia artificial para transformar la relación con los clientes.
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La tecnología que mueve a Grupo Aval
Para su renovación, el holding financiero está aprovechando las tecnologías de las grandes compañías tecnológicas del mundo, que lideran la adopción de nube e inteligencia artificial.
Por un lado, Microsoft destacó que el Grupo Aval es uno de los clientes más importantes en la región y destacó la relación que se ha construido en este proceso.
Daniel Verswyvel, gerente general de Microsoft Sudamérica Hispana, explicó que el rol del gigante tecnológico es “apoyarlos tanto desde la tecnología como desde la estrategia para que esas herramientas realmente impacten el negocio y mejoren la experiencia de los clientes”.
Sobre el entorno, dijo que en el sector financiero “estamos viendo cambios importantes en la atención al cliente, la multicanalidad, la personalización de productos y el análisis de datos”, dadas las nuevas necesidades de los clientes, que esperan interacciones “más rápidas, simples y conectadas”.
Oracle también hace parte de este mapa de aliados. Para Germán Borromei, gerente general de Oracle Colombia, el principal desafío de una organización financiera tradicional es organizar y explotar adecuadamente la información.
“Hoy, para transformarse, todos hablamos de inteligencia artificial. Nos vamos a apoyar en ia y en la nube para darle un mejor servicio al cliente. Pero eso requiere primero tener los datos y tenerlos ordenados”, explicó.
Borromei considera que Colombia está incluso adelantada frente a otros países de la región en adopción tecnológica y uso de nube soberana, aunque advierte que el siguiente paso es acelerar el uso de inteligencia artificial antes que otros mercados.
En paralelo, Juan Sebastián Escobar, CEO de NTT Data para Colombia y Centroamérica, considera que el gran reto del Grupo Aval no es tecnológico, sino cultural.
“El problema no es la tecnología. El gran reto es trabajar como grupo y orientar las capacidades hacia una visión única del cliente”, señaló.
Desde su perspectiva, la diferencia entre éxito y fracaso dependerá de la capacidad del holding para integrar bancos, fiduciarias, pensiones y demás negocios bajo una misma lógica de servicio.
Escobar explicó que el grupo ya trabaja en proyectos como oficina única, corresponsabilidad bancaria y cliente 360, apoyados en inteligencia artificial y automatización.
También destacó que las compañías deberán incorporar talento con ADN digital y capacidades en IA desde todos los niveles de la organización.
“La adopción de inteligencia artificial ya hace parte de las entrevistas laborales. Hoy preguntamos qué herramientas usa una persona en su día a día y cómo trabaja con IA”, afirmó.
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Futuro de la banca digital
AWS, otro de los aliados tecnológicos del grupo, destacó que la estrategia de Aval coincide con la filosofía de Amazon de construir organizaciones centradas en el cliente.
Daniel Saldarriaga, country manager de AWS en Colombia, explicó que la modernización tecnológica debe ir acompañada de cultura, organización y talento para que realmente tenga impacto.
“Puedes invertir mucho en tecnología, pero si no tienes una cultura clara, no va a pasar nada. Y también ocurre lo contrario: puedes tener ideas, pero si no modernizas la tecnología, esas ideas se represan”, explicó.
Saldarriaga aseguró que Colombia es uno de los mercados estratégicos para AWS en América Latina y destacó el potencial del país para convertirse en un hub tecnológico regional gracias al talento local y la adopción de herramientas de inteligencia artificial.
Por el lado de Deloitte, José Luis Valderrama, socio líder de servicios financieros para la región andina, aseguró que la presión competitiva de fintech y nuevos jugadores digitales obligó a los grandes bancos a acelerar procesos que antes tardaban años.
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“Antes una migración de core bancario podía durar cinco o seis años. Ahora las entidades comenzaron a resolver problemas por partes y a enfocarse en productos específicos para transformar mucho más rápido”, explicó.
Según Valderrama, el sistema financiero colombiano atraviesa una revolución enfocada principalmente en el cliente y en la necesidad de ofrecer experiencias más simples y ágiles.
A su juicio, la transformación no solo impacta el negocio minorista, sino también el segmento empresarial, donde las compañías exigen operaciones más integradas y eficientes.
Impacto directo en los servicios a clientes
El impacto de esta estrategia ya comienza a reflejarse en las entidades del grupo. Mateo Ravagli Torres, vicepresidente de tecnología y operaciones de Banco Popular, explicó que el banco viene adaptando sus canales y productos al enfoque de economía plateada, dirigido a personas mayores de 50 años.
Según indicó, la transformación tecnológica permitió simplificar experiencias digitales, mejorar mecanismos antifraude y hacer más sencillos procesos como la aprobación de productos.
“Hemos trabajado en modernizar canales y simplificar la experiencia para que los clientes se sientan acompañados y seguros en la transaccionalidad digital”, afirmó.
Ravagli agregó que el siguiente paso será utilizar analítica predictiva e inteligencia artificial para anticipar necesidades de los usuarios y desarrollar operaciones cada vez más inteligentes y automatizadas.
En conjunto, las distintas compañías coinciden en que la modernización del Grupo Aval no se limita a actualizar sistemas tecnológicos, sino que busca construir una infraestructura transversal basada en datos, inteligencia artificial y experiencia de cliente, en un entorno donde la competencia digital obliga a acelerar la transformación del sector financiero.