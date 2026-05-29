Este domingo 31 de mayo se llevarán a cabo las votaciones presidenciales en Colombia. Las más recientes encuestas indican que, para esta ocasión, habría segunda vuelta.
Las mediciones muestran que Iván Cepeda, candidato de izquierda, pasaría a una segunda contienda, mientras que Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se disputarían ese segundo lugar.
Para las votaciones presidenciales en Colombia, dijo la Registraduría, está habilitado un censo electoral cercano a los 41 millones de personas y la expectativa es que haya una alta participación.
Hernán Penagos, registrador del país, dijo que, dos horas y media después del cierre de las urnas, el país conocerá resultados concluyentes para saber si habrá segunda vuelta o si habrá un ganador en primera.
Detalles clave sobre las votaciones presidenciales en Colombia
La Registraduría pidió tener muy en cuenta los horarios de la jornada, que irá desde las 8am hasta las 4pm. Después de ese tiempo, no se aceptará el ingreso de más votantes.
Penagos aclaró que, para estas votaciones presidenciales en Colombia, solamente estarán habilitadas las personas que estén inscritas en sus respectivos lugares de votación. También precisó que Corferias no es un centro de sufragio al que puedan llegar todas las personas que no se hayan inscrito previamente.
En caso de que haya segunda vuelta, tampoco se podrá hacer una nueva inscripción de cédulas, pues la logística planteada por la Registraduría deberá ser la misma con base en la primera vuelta, por lo que el censo electoral tampoco cambiará.
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Se prevé que el primer boletín de la Registraduría se dé a conocer entre 8 y 12 minutos después del cierre de la jornada de votaciones, complementó Penagos.