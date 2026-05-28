Con la llegada de la jornada electoral del próximo 31 de mayo, Colombia entra en la recta final de una de las elecciones presidenciales más disputadas y polarizadas de los últimos años.
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Mientras los candidatos ultiman recorridos regionales, intensifican sus mensajes en redes sociales y ajustan estrategias para movilizar votantes, comienza a consolidarse un fenómeno que podría terminar inclinando la balanza en las urnas: el peso del voto juvenil.
La Registraduría Nacional ya avanza con la logística para las votaciones dentro y fuera del país, en una elección marcada por el uso intensivo de plataformas digitales, campañas en TikTok, Instagram y YouTube, y una generación de ciudadanos que consume información política de forma muy distinta a la de procesos anteriores.
Precisamente, expertos advierten que los jóvenes podrían convertirse en el grupo decisivo para definir quién ocupará la Casa de Nariño entre 2026 y 2030.
Según Walter Rivera, politólogo y docente de la Escuela de Negocios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, cerca del 25 % del potencial electoral colombiano está compuesto por votantes jóvenes, muchos de ellos nativos digitales que siguen las campañas principalmente desde redes sociales.
Ese escenario, explica el especialista, transformó profundamente la forma en que los candidatos se relacionan con el electorado. “Las plataformas digitales generan visibilidad, pero no deberían reemplazar el debate serio sobre propuestas, programas de gobierno y modelos de país”, señaló Rivera.
El voto juvenil podría decidir las elecciones presidenciales
La importancia de este grupo electoral no se limita únicamente a la cantidad de votantes. El análisis de expertos apunta a que los jóvenes tienen hoy una capacidad mucho mayor de amplificar narrativas, viralizar contenidos y mover conversaciones públicas que terminan impactando incluso a otros sectores de la población.
Por eso, campañas presidenciales de diferentes corrientes políticas han enfocado buena parte de sus estrategias en redes sociales, contenidos cortos y mensajes emocionales dirigidos especialmente a personas menores de 30 años.
La Fundación Universitaria Konrad Lorenz advirtió que la participación de los jóvenes podría convertirse en uno de los factores determinantes de estas elecciones, especialmente en un contexto donde muchos ciudadanos aún se encuentran indecisos.
Además, el fenómeno ocurre en medio de un ambiente político atravesado por debates sobre empleo, salud, inseguridad, educación y oportunidades económicas, temas que aparecen entre las principales preocupaciones de las nuevas generaciones.
De acuerdo con la encuesta “Jóvenes en Sociedad 2026”, elaborada por Cifras & Conceptos, Fundación Corona, Fundación Bolívar Davivienda, LSE Cities de la London School of Economics y NextGenC, las prioridades juveniles están cada vez más relacionadas con problemas concretos de calidad de vida y estabilidad económica.
El estudio muestra que el 51 % considera que las demoras en la atención en salud son actualmente el principal problema del país. A esto se suma que el 49 % identifica la inseguridad como una de las mayores preocupaciones y el 44 % señala la falta de empleo y oportunidades laborales.
También aparecen temas como el acceso a la educación superior, la corrupción, la desigualdad y la pobreza, asuntos que han ganado protagonismo dentro del debate presidencial de las últimas semanas.
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Para los analistas, esto demuestra que el voto juvenil dejó de concentrarse únicamente en discursos ideológicos y empezó a enfocarse mucho más en propuestas relacionadas con bienestar económico, oportunidades reales y participación en decisiones públicas.
El crecimiento del voto juvenil también viene acompañado de nuevos riesgos para el proceso democrático. Expertos y organizaciones electorales han advertido sobre el impacto creciente de la desinformación, los contenidos manipulados y el uso de inteligencia artificial dentro de la campaña presidencial.
La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó recientemente sobre narrativas orientadas a desacreditar el sistema electoral, promover escenarios de fraude y aumentar la desconfianza institucional.
A esto se suma la circulación de imágenes, videos y audios alterados digitalmente que pueden influir sobre la opinión pública, especialmente en plataformas donde la información se consume rápidamente y muchas veces sin verificación previa.
Frente a este panorama, Walter Rivera recomendó mantener una actitud crítica frente al contenido político que circula en internet y consultar información proveniente de fuentes oficiales y verificadas.
“Se recomienda mantener una actitud crítica frente a las noticias que circulan y acudir a fuentes institucionales y verificadas que generen credibilidad y confianza en el actual proceso electoral”, sostuvo el politólogo.
Los beneficios que tendrán quienes salgan a votar este domingo
Más allá de la importancia democrática de participar en las elecciones, en Colombia también existen beneficios legales para quienes ejerzan su derecho al voto el próximo 31 de mayo.
Los ciudadanos que presenten el certificado electoral podrán acceder a medio día de descanso compensatorio remunerado, tanto en el sector público como en el privado.
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Asimismo, la ley contempla beneficios como descuentos del 10 % en la expedición del pasaporte, el duplicado de la cédula y la libreta militar. También existen rebajas en matrículas de instituciones públicas de educación superior y ventajas en procesos de adjudicación de becas, subsidios de vivienda y algunos concursos de carrera administrativa.
Otro de los beneficios contempla prelación en caso de empate para ingresar a instituciones de educación superior y también ventajas en determinados procesos de vinculación con el Estado. Sin embargo, expertos insisten en que el valor más importante del voto va mucho más allá de los incentivos individuales.