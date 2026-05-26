Con la primera vuelta presidencial programada para el próximo 31 de mayo y una eventual segunda vuelta prevista para junio si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, millones de colombianos analizan las propuestas económicas y sociales de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño.
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Entre las principales preocupaciones de los votantes aparecen el empleo, el costo de vida, la seguridad y el acceso a vivienda propia, uno de los mayores desafíos para miles de familias que sueñan con comprar casa pero enfrentan dificultades para reunir la cuota inicial o acceder a financiación.
La vivienda se ha convertido precisamente en uno de los temas centrales de la campaña presidencial. La desaceleración del sector constructor, el aumento del déficit habitacional y los cambios realizados por el Gobierno Petro a varios programas de apoyo para la compra de vivienda han llevado a distintos candidatos a plantear nuevas estrategias para impulsar el acceso a casa propia y reactivar la construcción, una actividad clave para la economía nacional por su capacidad de generar empleo e inversión.
La candidata presidencial Paloma Valencia incluyó dentro de su programa de gobierno una propuesta que busca recuperar uno de los subsidios más importantes para la adquisición de vivienda en Colombia: Mi Casa Ya, programa que fue suspendido por el Gobierno Petro para nuevas postulaciones a finales de 2024.
El regreso de Mi Casa Ya como parte de un nuevo plan de vivienda para los colombianos
Dentro de sus propuestas para el periodo 2026-2030, Valencia plantea impulsar la construcción de un millón de viviendas nuevas para familias de menores ingresos, apoyándose en la asignación de 250.000 subsidios y en el relanzamiento de programas que durante años fueron la principal herramienta estatal para facilitar el acceso a casa propia.
“Apoyaremos la construcción de un millón de viviendas nuevas para las familias colombianas de menores ingresos, a través de la asignación de 250 mil subsidios de vivienda, y el relanzamiento de programas como Mi Casa Ya 2.0, Casa Semilla para viviendas rurales y Semillero de Propietarios”, señala el programa de gobierno de la candidata.
La propuesta implica revivir una política que durante años permitió a miles de hogares complementar el cierre financiero para adquirir hogar propio mediante subsidios directos y coberturas a la tasa de interés de los créditos hipotecarios.
Por qué desapareció Mi Casa Ya durante el Gobierno Petro
El anuncio adquiere relevancia porque el Gobierno Nacional suspendió las nuevas postulaciones a Mi Casa Ya en diciembre de 2024.
La decisión fue comunicada por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y estuvo acompañada por el cierre de registros para la preasignación de subsidios destinados a viviendas de interés prioritario (VIP).
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La medida impactó tanto a familias que planeaban comprar vivienda como a constructoras que dependían de una parte importante de la demanda generada por estos incentivos estatales.
Según explicó el Ministerio de Vivienda en ese momento, la suspensión obedeció a varios factores. Entre ellos se encontraba la situación fiscal del país, marcada por restricciones presupuestales derivadas del menor recaudo tributario registrado durante 2024 y las dificultades para obtener recursos adicionales destinados al presupuesto nacional.
El Gobierno también argumentó que las condiciones macroeconómicas habían mejorado frente a años anteriores gracias a la reducción de la inflación y al descenso gradual de las tasas de interés para vivienda de interés social (VIS), circunstancias que hacían necesario replantear algunos componentes de la política pública de vivienda.
Además, las autoridades señalaron que se habían agotado los cupos disponibles para las coberturas a la tasa de interés, uno de los beneficios más valorados por los compradores.
Dependiendo de la clasificación de los hogares dentro del Sisbén, las familias podían acceder a subsidios equivalentes a entre 20 y 30 salarios mínimos, destinados a completar la cuota inicial requerida para la compra del inmueble.
Adicionalmente, el programa ofrecía una cobertura sobre la tasa de interés del crédito hipotecario, beneficio que podía representar una reducción importante en el valor de las cuotas mensuales durante los primeros años del préstamo.
Por ejemplo, una familia interesada en adquirir una vivienda de interés social podía recibir simultáneamente apoyo para la cuota inicial y una reducción en los intereses del crédito, disminuyendo considerablemente el costo total de la operación.
Precisamente por ello, la suspensión del programa generó preocupación entre hogares que tenían previsto comprar vivienda utilizando estos beneficios.
La propuesta de Paloma Valencia y cómo busca reducir el déficit habitacional
La iniciativa de Paloma Valencia también está vinculada a uno de los principales problemas sociales que enfrenta el país. Según los datos incluidos en su programa de gobierno, Colombia registra actualmente cerca de 4,9 millones de hogares con déficit habitacional, situación que refleja las dificultades de millones de familias para acceder a una vivienda adecuada.
La candidata sostiene que la política de vivienda debe convertirse en una herramienta para reducir la pobreza y disminuir las desigualdades sociales.
“El acceso al agua y a una vivienda digna serán las bases para la eliminación de la pobreza y la reducción de las desigualdades en Colombia”, señala el documento programático.
Además del relanzamiento de Mi Casa Ya, la propuesta contempla fortalecer iniciativas como Casa Semilla para zonas rurales y Semillero de Propietarios, programa diseñado para facilitar la transición de arrendatarios hacia propietarios de vivienda. La estrategia viene acompañada por un plan de infraestructura básica enfocado en el acceso a agua potable.
De acuerdo con el programa, cerca de tres millones de personas en Colombia aún no acceden de manera segura a servicios de agua potable, situación que afecta especialmente a zonas rurales y municipios apartados.
Para enfrentar este problema, Valencia propone apoyar la construcción e intervención de acueductos en todo el país con el objetivo de que un millón de hogares obtengan nuevos accesos a agua potable y saneamiento básico.
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La iniciativa contempla incentivos para la inversión en empresas de servicios públicos, esquemas de regionalización y fortalecimiento de los acueductos rurales.