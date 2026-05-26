Ahorrar dinero sigue siendo uno de los mayores desafíos financieros para los colombianos. Entre el costo de vida, los gastos del día a día y la falta de hábitos de ahorro, millones de personas llegan al final del mes sin haber separado un solo peso para emergencias, viajes, estudios o proyectos personales.
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El problema no es menor: según datos del sector financiero, menos del 40 % de los colombianos utiliza mecanismos formales para ahorrar, una cifra que evidencia los retos de inclusión financiera que aún enfrenta el país.
La situación resulta aún más compleja para quienes creen que ahorrar exige grandes sumas de dinero. Muchos ciudadanos posponen esa decisión porque consideran que sus ingresos no son suficientes para abrir productos financieros tradicionales o generar rendimientos relevantes.
Sin embargo, el crecimiento de las plataformas digitales está cambiando gradualmente esa percepción al ofrecer alternativas que permiten comenzar con montos pequeños y administrar el dinero directamente desde el celular.
En medio de ese panorama, la billetera digital dale!, del Grupo Aval, anunció el lanzamiento de una nueva alcancía digital con rentabilidad que permitirá a los usuarios ahorrar desde $1.000 pesos y obtener una rentabilidad de 10,5 % efectivo anual (E.A.) sobre los nuevos depósitos realizados en la herramienta.
Cómo funciona la nueva alcancía digital de dale!
La funcionalidad fue diseñada para que los usuarios puedan separar dinero dentro de la aplicación según objetivos específicos, como vacaciones, educación, la cuota inicial de una vivienda, un fondo de emergencias o cualquier otra meta financiera personal.
A diferencia de una cuenta tradicional donde todo el dinero permanece mezclado en un mismo saldo, las alcancías digitales permiten organizar los recursos por categorías y destinarlos a objetivos concretos sin perder disponibilidad sobre ellos.
Además, los recursos depositados generan rendimientos diarios calculados sobre una tasa equivalente al 10,5 % efectivo anual para los nuevos aportes realizados en la alcancía.
El proceso para acceder a esta herramienta es sencillo. Los usuarios únicamente deben descargar la aplicación de dale!, registrarse y crear una alcancía digital desde la misma plataforma. A partir de ese momento podrán realizar depósitos desde montos tan bajos como $1.000.
Aunque la rentabilidad depende del monto ahorrado y del tiempo de permanencia de los recursos, la nueva funcionalidad busca mostrar que incluso pequeñas cantidades pueden comenzar a generar rendimientos.
Por ejemplo, una persona que decida separar $100.000 en la alcancía digital y mantenga ese dinero durante un año podría obtener rendimientos adicionales derivados de la tasa ofrecida por la plataforma, sin necesidad de realizar inversiones complejas ni asumir procesos adicionales.
La baja penetración de productos de ahorro también representa un desafío para la inclusión financiera, especialmente entre personas jóvenes, trabajadores independientes y ciudadanos que tradicionalmente han permanecido alejados de los servicios bancarios convencionales.
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Por esa razón, las entidades financieras vienen apostando por soluciones digitales que reduzcan barreras de acceso, simplifiquen la experiencia del usuario y promuevan hábitos financieros más sostenibles.
José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de dale!, explicó que el objetivo de la nueva funcionalidad va más allá de ofrecer una rentabilidad atractiva.
“Durante muchos años, el ahorro fue percibido como algo lejano o complejo para millones de colombianos. En dale! queremos demostrar que ahorrar también puede empezar desde el celular, con montos pequeños y de manera sencilla. Más que lanzar una funcionalidad, buscamos ayudar a construir hábitos financieros más saludables y cotidianos para nuestros usuarios”, afirmó el directivo.