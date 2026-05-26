Progasur devolverá más de $8.700 millones a usuarios por tarifas de gas

La Superintendencia de Servicios Públicos manifestó que la transportadora de gas, Progasur, reconoció que aplicó una suma superior a la permitida por la regulación para prestar sus servicios. En consecuencia, se acordó una devolución de $8.700 millones para los usuarios.
Según manifestó el ente de control, la medida beneficiaría a más de 2,6 millones de usuarios distribuidos en Cauca, Cundinamarca, Nariño, Huila, Valle del Cauca, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Caldas, Antioquia y Caquetá.
También manifestó que el acuerdo alcanzado corresponde a las diferencias tarifarias aplicadas entre el 1 de julio de 2023 y 31 de mayo de 2026. Las devoluciones comenzarán en junio de 2026 y terminarán en diciembre del mismo año.
“Progasur notificará a las distribuidoras para que trasladen de forma efectiva e inmediata la devolución a los usuarios en la factura. La Superservicios vigilará que cumplan con este traslado”, dijo la entidad, dirigida por Felipe Durán.
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Adicionalmente, se indicó que este es el primer programa de gestión acordado entre una transportadora de gas y la Superintendencia, con la finalidad de que la devolución de recursos se haga a través de las facturas.