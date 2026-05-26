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Progasur devolverá más de $8.700 millones a usuarios por tarifas de gas

La medida beneficiaría a más de 2,6 millones de personas en varios departamentos de Colombia, según la Superintendencia de Servicios.

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Elmer Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos. Imagen: SuperServicios
Elmer Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos. Imagen: SuperServicios

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La Superintendencia de Servicios Públicos manifestó que la transportadora de gas, Progasur, reconoció que aplicó una suma superior a la permitida por la regulación para prestar sus servicios. En consecuencia, se acordó una devolución de $8.700 millones para los usuarios.

Según manifestó el ente de control, la medida beneficiaría a más de 2,6 millones de usuarios distribuidos en Cauca, Cundinamarca, Nariño, Huila, Valle del Cauca, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Caldas, Antioquia y Caquetá.

El superintendente de Servicios, Felipe Durán. Imagen: Superservicios
El superintendente de Servicios, Felipe Durán. Imagen: Superservicios

También manifestó que el acuerdo alcanzado corresponde a las diferencias tarifarias aplicadas entre el 1 de julio de 2023 y 31 de mayo de 2026. Las devoluciones comenzarán en junio de 2026 y terminarán en diciembre del mismo año.

Progasur notificará a las distribuidoras para que trasladen de forma efectiva e inmediata la devolución a los usuarios en la factura. La Superservicios vigilará que cumplan con este traslado”, dijo la entidad, dirigida por Felipe Durán.

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Adicionalmente, se indicó que este es el primer programa de gestión acordado entre una transportadora de gas y la Superintendencia, con la finalidad de que la devolución de recursos se haga a través de las facturas.

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Tags: Colombia, Gas, empresas, empresas en Colombia
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