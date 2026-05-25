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SuperServicios advirtió que existe una formación ineficiente en los precios del gas en Colombia

Adicionó que los precios no están ligados a criterios de costo-eficiencia e hizo recomendaciones, entre ellas fortalecer la infraestructura de regasificación.

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El superintendente de Servicios, Felipe Durán. Imagen: Superintendencia de Servicios Públicos
El superintendente de Servicios, Felipe Durán. Imagen: Superintendencia de Servicios Públicos

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La Superintendencia de Servicios Públicos advirtió que en Colombia hay una formación ineficiente en los precios del gas. Manifestó que estos no están ligados a criterios de costo-eficiencia asociados a los costos de inversión y producción. Según la entidad, esto se evidencia en que los precios del gas en Colombia superan en 199 % la referencia internacional Henry Hub.

“Se identificó que los precios en el mercado secundario superan sistemáticamente los del mercado primario. Eso revela que los usuarios más vulnerables absorben las señales de escasez del mercado mayorista”, señaló el superintendente, Felipe Durán.

Elmer Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos. Imagen: SuperServicios
Elmer Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos. Imagen: SuperServicios

También se indicó que en 2026 los contratos interrumpibles en el mercado secundario registraron costos promedio de US$13,08 por Millón de Unidades Térmicas Británicas (MBTU), por encima de los valores observados en el mercado primario.

La entidad señaló que esto ha tenido impacto sobre la demanda regulada, especialmente el sector residencial, que en 2025 pagó 48,9 % más que la demanda no regulada, correspondiente principalmente al sector industrial. Aunque en 2026 la brecha se moderó a 21,6 %, pero esta todavía persiste.

Frente a este panorama, la Superintendencia anunció que hará seguimiento a la evolución de los mercados de gas primario, secundario y minorista, así como a los mecanismos de formación de precios utilizados por los productores.

Adicionalmente, revisará la concentración del mercado, en donde Ecopetrol tiene 63,15 % de la producción, Hocol (14,66 %) y Canacol Energy (5,79 %), con el objetivo de evaluar su impacto sobre los precios en el mercado mayorista. A esto se suma la vigilancia sobre la operación y los márgenes financieros de los comercializadores en el mercado secundario, con el fin de identificar posibles prácticas que terminen afectando a los usuarios a través de mayores tarifas.

Gas natural. Imagen de Pixabaya través de Canva.com
Gas natural. Imagen de Pixabaya través de Canva.com

En materia de regulación, la entidad recomendó que la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) incorpore criterios de producción, inversión y operación en la cadena de formación de precios para reducir la dependencia de referencias internacionales.

También planteó ampliar la capacidad de la terminal de importación SPEC (Sociedad Portuaria el Cayao) y avanzar en proyectos de importación en Buga, La Guajira y Coveñas, junto con reactivar las conexiones de transporte de gas con Venezuela para diversificar las fuentes de abastecimiento.

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Finalmente, la Superintendencia propuso establecer techos de precios en el mercado secundario para la demanda regulada, con el fin de evitar que los excedentes en los procesos de contratación terminen trasladándose a las tarifas de los usuarios residenciales.

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Tags: Colombia, Gas, empresas, energía
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