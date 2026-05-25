Premercado | Bolsas suben y petróleo cae más del 5 % ante señales de gran acuerdo EE. UU.-Irán

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos subieron el lunes, con las acciones japonesas alcanzando máximos históricos siguiendo las ganancias de los fabricantes de chips de Wall Street, mientras que un posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán impulsó el interés por el riesgo.
El índice de referencia japonés Nikkei 225 subió hasta un 3,3 % para alcanzar máximos históricos en los 65.408 puntos.
El índice Topix de Japón avanzó hasta un 1,6 % hasta los 3.953 puntos, marcando también máximos históricos.
Las ganancias fueron impulsadas por valores relacionados con los chips y acciones vinculadas a la inteligencia artificial, tras las subidas registradas en las empresas de semiconductores estadounidenses a finales de la semana pasada.
Por su lado, el Shanghai Composite de China subió un 0,6 %, mientras que el índice Shanghai Shenzhen CSI 300 avanzó un 1 %. El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,5 %, mientras que el índice Straits Times de Singapur ganó un 0,4 %. El Nifty 50 de India subió un 1 % en los primeros compases de la sesión.
Los mercados de Hong Kong y Corea del Sur permanecieron cerrados por festivos.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas también suben el lunes, mientras los precios del petróleo se desplomaban, ya que los inversores analizaban las señales de que EE. UU. e Irán podrían estar acercándose a un acuerdo de paz permanente, aunque ambas partes han moderado las expectativas de un acuerdo inmediato.
En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 0,9 %, acercándose a niveles no vistos desde principios de marzo, mientras que las bolsas de Alemania y Francia avanzaban en una sesión probablemente de escaso volumen debido a un festivo en varios países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido.
El par euro/dólar cotiza en 1,1638, con una subida del 0,30 % en la madrugada del lunes. La fortaleza estructural del euro puede presionar los márgenes de las grandes exportadoras del IBEX 35 de España con ingresos en dólares, un factor a vigilar especialmente en el sector industrial y energético.
Peter Oppenheimer, estratega jefe de Goldman Sachs, declaró que “tener cierta exposición a Europa resulta bastante atractivo, hay más oportunidades de valor», mostrando especial interés por España y recomendando diversificar entre tecnológicas e infraestructuras energéticas. Este respaldo institucional da soporte al tono alcista con el que Europa afronta la semana.
Mercados de EE. UU. y América
A pesar del posible acuerdo entre EE. UU. e Irán, NYSE y Nasdaq permanecerán cerrados hoy por el festivo del Memorial Day.
La consecuencia directa es una menor liquidez en los mercados europeos y una mayor susceptibilidad a movimientos bruscos ante cualquier noticia.
El presidente Donald Trump declaró el fin de semana que EE. UU. e Irán habían «negociado en gran medida» un acuerdo marco para poner fin a su conflicto y reabrir el Estrecho de Ormuz.
Informes por separado mostraron que mediadores iraníes y pakistaníes también señalaban avances en las conversaciones.
Sin embargo, Trump afirmó posteriormente que no tenía prisa por cerrar un acuerdo. Irán también rechazó en gran medida las exigencias de EE. UU. de entregar sus reservas de uranio enriquecido.
A pesar de las señales contradictorias, los mercados celebraron la posibilidad de un fin a la guerra con Irán. Esto pesó sobre el dólar, ya que los mercados descartaron las expectativas de una inflación prolongada impulsada por la energía que podría elevar los tipos de interés más adelante en el año.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo caen con fuerza ante las expectativas de que un acuerdo podría restablecer un flujo energético más fluido a través de esta clave ruta marítima.
El crudo Brent pierde más de un 4 % hasta situarse por debajo de los US$95 por barril, aliviando algunas de las preocupaciones en torno a que la inflación había presionado a la renta variable mundial en los últimos meses.
En tanto, los futuros del crudo WTI ceden más de un 5,58 % este lunes y cotizan en torno a US$91 por barril.
En tanto, el oro suma un 0,89 % hasta los US$4.596 por onza en la madrugada del lunes, reflejando cierta demanda de activos refugio en paralelo al apetito por el riesgo.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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