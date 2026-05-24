Del 13 al 17 de agosto, Corferias será sede de Expopet, la feria especializada en mascotas que reunirá más de 200 expositores en un espacio que combina muestra comercial, agenda académica y actividades para familias y profesionales del sector.
El evento llega en un momento de expansión sostenida del mercado. Según el DANE, el 67 % de los hogares colombianos convive hoy con al menos una mascota, dos de cada tres, frente al 48 % registrado en 2020. En paralelo, Euromonitor proyecta que el gasto en productos y servicios para animales de compañía en Colombia alcanzará los $6,1 billones en 2026, jalado principalmente por alimentación, salud y accesorios. A nivel regional, Market Data Forecast ubica a Colombia como el cuarto mercado más grande de Latinoamérica en este segmento.
La agenda incluye competencias como canisalto, canicross, copa de agility y la Copa Internacional Felina, además de espacios como la granja de Expopet y el concurso Mi Criollo Más Bello. Para el sector profesional, habrá charlas, capacitaciones y el congreso Veterinary Week 360.
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Como en ediciones anteriores, la feria contará con un espacio de adopciones operado por el Idpyba y diversas fundaciones, bajo criterios de selección de hogares y tenencia responsable. El componente cobra relevancia en un contexto donde hasta el 40 % de los animales entregados como regalo en diciembre terminan abandonados en los primeros meses del año siguiente.