Econexia, la plataforma digital de conexiones y negocios de Corferias, anunció el calendario de sus ruedas de negocios para 2026, una estrategia con la que busca conectar empresas de distintos sectores productivos a través de reuniones virtuales uno a uno.
La programación incluye cinco ruedas de negocios distribuidas por ecosistemas empresariales, con espacios enfocados en generar contactos comerciales, identificar aliados y facilitar nuevas oportunidades entre oferentes y demandantes.
Fechas de las ruedas de negocio de Econexia
- Industrias creativas y culturales: del 7 al 10 de julio
- Moda y confección: del 4 al 7 de agosto
- Estilo de vida y consumo: del 3 al 6 de noviembre
- Industria, construcción, energía y medio ambiente: del 17 al 20 de noviembre
- Agroindustria y alimentos: del 24 al 27 de noviembre
El anuncio se conoce luego de los resultados obtenidos por la plataforma en 2025. De acuerdo con cifras consolidadas por Econexia, las cinco ruedas de negocios realizadas este año dejaron cerca de $14.000 millones en expectativas de negocio y permitieron gestionar más de 7.800 citas comerciales.
En total participaron más de 3.500 empresas, de las cuales más de 1.700 actuaron como oferentes y 1.700 como demandantes. Además, las jornadas contaron con la presencia de compañías de 16 países, entre ellos Colombia, Estados Unidos, México, España, Chile, Perú, Panamá, Brasil y Argentina.
Según la plataforma, el modelo de ruedas por ecosistema permite enfocar las agendas en cadenas de valor específicas y facilitar conversaciones más alineadas entre productores, distribuidores, comercializadores y compradores.
Econexia busca consolidar sus ruedas de negocio como un mecanismo de conexión empresarial para sectores estratégicos del tejido empresarial colombiano, en especial para micro, pequeñas y medianas empresas interesadas en ampliar su red comercial y concretar nuevos negocios.