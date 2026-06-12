Banco de Bogotá y Celsia se unen para impulsar proyectos de energía solar por $53.000 millones

El Banco de Bogotá y Celsia anunciaron una alianza estratégica para impulsar la adopción de energía solar en Colombia, con la meta de desarrollar proyectos por cerca de $53.000 millones durante el próximo año.
La iniciativa combinará la experiencia de Celsia en la estructuración, comercialización y construcción de proyectos solares con la capacidad financiera del Banco de Bogotá, que ofrecerá alternativas de crédito y financiamiento verde para facilitar la ejecución de estos proyectos.
Según las compañías, la alianza permitirá avanzar en proyectos de autogeneración y generación distribuida que sumarán una capacidad instalada cercana a los 15 megavatios (MW), principalmente en Valle del Cauca, Eje Cafetero, Huila, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y la Costa Caribe.
“El compromiso del Banco de Bogotá con la sostenibilidad se traduce en acciones concretas que impulsan la transición energética. A través de esta alianza con Celsia, ofreceremos soluciones financieras que permitan a más empresas acceder a energía solar y contribuir activamente a la mitigación del cambio climático”, señaló Sergio Sandoval, vicepresidente Financiero y de Estrategia de la entidad.
Por su parte, Carlos Solano, líder Comercial de Celsia, destacó que el acuerdo busca convertir la energía solar en una alternativa accesible y rentable para el sector empresarial.
“Queremos que las empresas dejen de ver la energía solar como un plan a futuro y la vean como una ventaja competitiva de hoy, que cuida el planeta, contribuye a la reputación corporativa y nos permite lograr nuestros compromisos con la sostenibilidad”, afirmó.
¿Quiénes podrán acceder a la iniciativa?
Las compañías explicaron que el programa estará dirigido principalmente a empresas con consumos de energía superiores a 10.000 kilovatios hora (kWh) al mes.
Los potenciales beneficiarios deberán estar ubicados, principalmente, en departamentos como Valle del Cauca, Cauca, Huila, Antioquia, Cundinamarca y el Eje Cafetero, así como en las principales ciudades de la Costa Caribe.
El proceso iniciará con la evaluación técnica de los proyectos por parte de Celsia, que será la encargada de determinar su viabilidad antes de que los clientes accedan a las alternativas de financiamiento ofrecidas por el Banco de Bogotá.