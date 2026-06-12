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José Guillermo Marín será el nuevo director de Mercadeo de BMW y MINI

José Guillermo es administrador de empresas y administrador de negocios internacionales de la Universidad del Rosario.

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José Guillermo Marín será el nuevo director de Mercadeo de BMW y MINI
José Guillermo Marín será el nuevo director de Mercadeo de BMW y MINI. Foto: Autogermana.

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Autogermana anuncia la llegada de José Guillermo Marín Zubieta como nuevo director de Mercadeo de BMW y MINI, rol desde el cual liderará el posicionamiento de marca y experiencia de cliente para ambas marcas en Colombia.

Con más de 15 años de trayectoria en compañías multinacionales de los sectores retail y deportivo, José Guillermo ha liderado procesos de crecimiento de marca, transformación comercial, expansión de canales y fortalecimiento de la relación con los consumidores.

Su llegada a Autogermana marca un nuevo paso en su trayectoria profesional, ahora desde la industria automotriz premium.

A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de liderazgo en empresas como Under Armour, ASICS y adidas, donde impulsó estrategias Go-to-Market, planes de expansión, campañas integradas y proyectos regionales orientados a fortalecer la competitividad de las marcas, incrementar su participación de mercado y consolidar relaciones de largo plazo con diferentes audiencias.

José Guillermo es administrador de empresas y administrador de negocios internacionales de la Universidad del Rosario, con especialización en gerencia de mercadeo. Su trayectoria en marketing estratégico, expansión comercial y gestión de experiencias de cliente fortalecerá la evolución de BMW y MINI en Colombia.

Tags: Colombia, Noticias Valora Analitik, empresas
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