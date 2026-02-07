Econexia es el ecosistema digital de conexiones y negocios de Corferias, creado para extender el relacionamiento empresarial más allá de las ferias presenciales. La plataforma integra vitrinas comerciales, ruedas de negocios virtuales, contenidos especializados y espacios de conexión sectorial, con el objetivo de mantener activas a las empresas durante todo el año. En 2025, Econexia fue el canal a través del cual compañías de distintos sectores y países pusieron en conversación $13.714 millones en expectativas de negocio, según el balance conocido en febrero de 2026.
Las ruedas de negocios realizadas a través de Econexia reunieron empresas de los seis ecosistemas que articula la plataforma: agroindustria y alimentos; estilo de vida y consumo; industria, construcción y medio ambiente; industrias creativas y culturales; moda y confección; y turismo.
Más citas, empresas y contactos a través de Econexia
Durante 2025 participaron cerca de 2.000 oferentes y 2.000 demandantes, que concretaron casi 8.000 citas comerciales dentro de las ruedas de negocios.
Las reuniones se realizaron bajo encuentros virtuales uno a uno, enfocados en abrir conversaciones comerciales, evaluar proveedores, explorar nuevos mercados y avanzar en negociaciones que continúan después de los eventos y ferias de Corferias.
Empresas de 15 países participaron en las ruedas de negocio de Econexia
El componente internacional volvió a ser uno de los puntos fuertes del balance. Además de Colombia, participaron empresas de Chile, Estados Unidos, Ecuador, España, México, Venezuela, Panamá, Perú, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil y Guatemala.
Para las MiPymes colombianas que hacen parte de Econexia, esto significó acceso directo a contrapartes extranjeras sin salir del país. Para las empresas internacionales, una puerta de entrada al mercado colombiano y a otros mercados de la región.
Destacado: Reforma laboral 2025: cómo pueden adaptarse las MiPymes a los cambios que trae la nueva ley.
Las ruedas de negocios hacen parte de la agenda anual de Econexia, como un espacio para concentrar contactos y negocios clave.