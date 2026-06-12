Elon Musk se convierte en el primer trillonario del mundo tras histórica salida a bolsa de SpaceX

El mercado bursátil mundial cerró la semana con un hito sin precedentes. La salida a bolsa de SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, se convirtió en la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia y llevó al magnate estadounidense a convertirse en el primer trillonario del mundo.
Las acciones de SpaceX subieron 19% en su primer día de cotización, hasta alcanzar los US$160,95 por título, lo que elevó la valoración de la compañía a cerca de US$2,2 billones. Con este desempeño, la fortuna personal de Musk escaló hasta los US$1,1 billones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
La cifra supera ampliamente la riqueza del segundo hombre más rico del planeta, Larry Page, cofundador de Google, y consolida a Musk como la persona más adinerada de la historia moderna.
La operación bursátil también marcó un nuevo récord para los mercados financieros. La valoración inicial de SpaceX rondó los US$1,77 billones, superando el registro alcanzado por la petrolera saudí Aramco durante su debut en bolsa en 2019.
Fundada en 2002, SpaceX se ha convertido en una de las compañías más influyentes del sector aeroespacial. Musk mantiene una participación cercana al 42%, lo que explica el fuerte impacto que tuvo la salida a bolsa sobre su patrimonio.
Más allá de los números, analistas consideran que la valoración alcanzada por la empresa refleja la confianza de los inversionistas en el potencial futuro de SpaceX más que en sus resultados actuales.
“SpaceX es una acción impulsada por una narrativa. Cuando no existen competidores directos, la valoración deja de estar limitada por la gravedad financiera tradicional y pasa a estar impulsada por la historia que representa la compañía”, explicó Mike Houston, socio y CEO de LLYC en Estados Unidos, en declaraciones a Valora Analitik.
El experto agregó que algunos inversionistas están valorando a la compañía no por lo que es hoy, sino por lo que podría llegar a convertirse en los próximos años, gracias a sus desarrollos en exploración espacial, inteligencia artificial y conectividad satelital.
La salida a bolsa representa además un momento clave para Musk, de 54 años, quien ya era considerado una de las figuras más influyentes y controvertidas del mundo empresarial. El empresario ha utilizado su fortuna para expandir su presencia en sectores estratégicos como los vehículos eléctricos, la exploración espacial, la inteligencia artificial y las redes sociales, tras adquirir Twitter —hoy X— en 2022.
Con la irrupción de SpaceX en los mercados públicos y una valoración que la ubica entre las compañías más grandes del planeta, Musk no solo amplía su liderazgo entre las grandes fortunas, sino que inaugura una nueva categoría de riqueza que hasta ahora parecía inalcanzable.