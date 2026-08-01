Smurfit Westrock nombra a Andrés Muñoz como nuevo CEO para Colombia, Ecuador y Perú

Smurfit Westrock anunció el nombramiento de Andrés Muñoz como nuevo CEO para Colombia, Ecuador y Perú, posición desde la cual estará encargado de liderar las operaciones de la compañía y fortalecer su estrategia de crecimiento en estos tres mercados.
Muñoz asumió oficialmente el cargo el pasado 1 de julio de 2026 y llega a esta posición después de acumular más de 35 años de trayectoria dentro de Smurfit Westrock.
La compañía, especializada en soluciones de empaque a base de papel, señaló que el ejecutivo tendrá entre sus principales retos continuar fortaleciendo el crecimiento del negocio y la generación de valor mediante soluciones de empaque sostenibles e innovadoras.
¿Quién es Andrés Muñoz, nuevo CEO de Smurfit Westrock?
El nuevo CEO para Colombia, Ecuador y Perú es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con una maestría en Administración Industrial de la Universidad de Purdue.
Su carrera profesional ha estado estrechamente vinculada con Smurfit Westrock, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades, especialmente en el área financiera.
Entre los cargos que ha ocupado se encuentra la Vicepresidencia Financiera para Colombia, Ecuador, Perú, Centroamérica y el Caribe. Posteriormente, durante los últimos seis años estuvo al frente de la División de Sacos para esa misma región.
Desde esta última posición, de acuerdo con la compañía, Muñoz impulsó el crecimiento de uno de sus negocios estratégicos y trabajó en la consolidación de relaciones de largo plazo con clientes pertenecientes a diferentes sectores industriales.
“Recorrer gran parte de mi trayectoria profesional en Smurfit Westrock me ha permitido conocer de cerca el compromiso de nuestros equipos, la confianza que hemos construido con nuestros clientes y el potencial de mercados como Colombia, Ecuador y Perú”, señaló Muñoz.
El ejecutivo agregó que asume el nuevo cargo con el propósito de seguir fortaleciendo una operación cercana, efectiva e innovadora, que pueda responder a las necesidades de los clientes y generar valor para las comunidades y países en los que opera la compañía.
Smurfit Westrock refuerza estrategia de crecimiento en la región
Con el nombramiento, Smurfit Westrock aseguró que busca reforzar su estrategia de crecimiento sostenible, con énfasis en eficiencia, innovación y creación de valor compartido, además de fortalecer su capacidad para acompañar el desarrollo de sus clientes.
La multinacional cuenta actualmente con aproximadamente 100.000 empleados y presencia en 40 países, donde desarrolla soluciones de empaque a base de papel.
Colombia representa uno de sus mercados con mayor trayectoria en la región. Smurfit Westrock completa más de 80 años de presencia en el país y desarrolla su operación bajo un modelo de economía circular.
Según información entregada por la empresa, actualmente es el mayor reciclador de papel y cartón de Colombia, con más de 200.000 toneladas recolectadas anualmente.
También se identifica como el principal reforestador privado del país y cuenta con más de 67.000 hectáreas de patrimonio forestal, de las cuales el 30 % corresponde a bosque natural destinado a actividades de protección, estudio y conservación.
El nombramiento de Muñoz se produce así en medio de la estrategia de Smurfit Westrock por fortalecer sus operaciones en Colombia, Ecuador y Perú, apoyándose en la experiencia de un ejecutivo que ha desarrollado más de tres décadas de su carrera dentro de la organización.
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