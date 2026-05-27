Smurfit Westrock destaca su apuesta por Colombia mientras se prepara para lanzar dos grandes proyectos en 2026

Detrás de cada caja, bolsa o paquete que llega a las manos de una persona, se encuentra un proceso creativo, productivo y logístico, creando soluciones de empaques para todo tipo de productos.
En Colombia, la compañía líder para ese sector es Smurfit Westrock, conocida anteriormente como Cartones de Colombia.
Valora Analitik visitó su planta en Yumbo, Valle del Cauca, la cual cuenta con aproximadamente 384 hectáreas. En ella, hay cerca de 140 empleados dedicados a la fabricación, despachando alrededor de 120 camiones al día. El volumen de producción es relativo, pero la maquina más rápida produce 300 cajas por minuto.
Su portafolio de productos es muy amplio, compuesto por plántulas de pino y eucalipto, empaques de cartón corrugado, cartulina para plegadizas y artes gráficas, bloques y tablas de madera y, por último, sacos y bolsas de papel.
En Colombia, específicamente, su operación está concentrada en Barranquilla, Medellín, Cali/Palmira y Bogotá, siendo el Valle del Cauca su centro más completo, con tres plantas de pulpa, cuatro máquinas de papel, una planta de corrugado, una planta de reciclaje y un centro de experiencia.
Sin embargo, opera en total 40 países, con más de 500 plantas de conversión y otras operaciones, y aproximadamente 100.000 colaboradores. Mientras que Colombia, Ecuador, Perú, Honduras y Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Puerto Rico conforma el Central Cluster.
En conversación con este medio, Vanessa Hatty, directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos para la región central, hizo énfasis en que durante estos más de 80 años, “nos sentimos privilegiados de haber acompañado el crecimiento de más de 3000 clientes en todas las industrias. Esta es una apuesta que seguimos permanentemente, aplicando una concepción de innovación sostenible que está inmersa en el ADN de la compañía, y que solamente no está limitada al desarrollo de productos, sino en general a la manera holística, como vemos y como abordamos el negocio dentro de una perspectiva circular”.
Cabe recordar que la empresa está próxima a realizar dos lanzamientos clave: una caldera de biomasa, con una inversión de US$115,5 millones, y la nueva plataforma de e-commerce, ambas para el primer semestre de 2026.
“Dentro de esa mirada de la sostenibilidad, nosotros identificamos que había un grupo de clientes que son las pequeñas empresas y los emprendedores que tienen sueños, apuestas y que no encontraban una solución, que no solamente les ayudara en términos de proteger el producto, sino también en términos de mejorar la rentabilidad de su negocio”, explicó Hatty.
En ese sentido, la plataforma va a permitir con un clic comprar en pequeñas cantidades productos 100 % personalizados con impresión digital que llegan a la puerta de la casa.
Sobre el comportamiento de la industria para este año, esperan un incremento en la demanda, con expectativas puestas en el Mundial 2026.
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Foco sostenible y social de Smurfit Westrock
Más allá del negocio y las cifras, esta compañía se ha caracterizado por aportar a la parte ambiental y social en su división forestal, completando 33 municipios en Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.
Su método de economía circular es el eje central del negocio: soluciones reciclables elaboradas a partir de fuentes renovables, respaldada por múltiples reconocimientos tanto nacionales como internacionales.
El 47 % de su materias prima es fibra reciclada, sin embargo, la obtención de fibras vírgenes se da por medio de una gestión forestal sostenible y responsable. Además, utilizan subproductos orgánicos como biocombustibles y reutilizan todo al máximo.
A la fecha cuenta con 67.705 hectáreas de patrimonio forestal, de las cuales 41.832 corresponden a plantaciones forestales de pino y eucalipto. Por otra parte, protegen y conservan 22.717 hectáreas de bosque natural, identificando 1.420 especies de flora y fauna en esas áreas. 47 están en riesgo de extinción.
En otra línea, el año pasado Smurfit Westrock invirtió US$4,95 millones en la construcción y mantenimiento de 1.840 km de caminos y vías forestales. Como dato adicional, hace cinco años está vinculada al mecanismo Obras por Impuestos. También en 2025 recuperó 229.049 toneladas, aportando tanto al medio ambiente como a la generación de empleo.