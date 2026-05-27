Piden revivir debate de reforma a la salud: discusión pasaría a Comisión Primera

Un nuevo intento por resucitar la reforma de la salud apareció en el Congreso, ahora una comisión accidental creada por la Plenaria deberá decidir si ese archivo fue válido o si el proyecto debe retomar su trámite en primer debate.
El senador Álex Flórez Hernández, presidente de la Comisión Sexta y ponente del recurso, radicó el 16 de diciembre de 2025 el recurso de apelación que fue aceptado y designó una célula integrada por cinco presidentes de comisión para rendir el informe.
El argumento central: se archivó sin debatir
El informe expone que la Comisión Séptima del Senado incurrió en un vicio de procedimiento al archivar el proyecto de reforma a la salud sin un debate de fondo.
Aunque se radicaron cuatro ponencias —positiva, negativa y dos alternativas— y se realizaron siete audiencias públicas y tres mesas técnicas en distintas ciudades del país, la Comisión nunca programó el proyecto dentro del orden del día en sesiones ordinarias para discutirlo a fondo.
El informe también advierte que el Ejecutivo radicó mensajes de urgencia e insistencia sobre la reforma —el 5 de marzo y el 21 de noviembre de 2025— lo que obliga a las comisiones a darle prelación en el orden del día.
La Comisión Séptima no lo hizo argumentando la necesidad de obtener precisiones adicionales sobre el aval fiscal y los impactos presupuestales de la iniciativa. “Esta omisión configura un incumplimiento del deber constitucional de la colaboración armónica entre ramas del poder público y desacato”.
La historia legislativa
El proyecto tuvo un trámite extenso en la Cámara de Representantes, donde fue aprobado en tercer debate con 90 votos a favor y 28 en contra en diciembre de 2024, luego de audiencias, mesas técnicas y dos debates en la Comisión Séptima de esa corporación. En el Senado, en cambio, el debate se contuvo únicamente en tres meses —septiembre, octubre y diciembre— con apenas seis sesiones ordinarias, en las que solo se trataron temas centrales. El proyecto fue archivado el 16 de diciembre de 2025 con ocho votos a favor del archivo y cinco en contra.
¿Qué sigue para la reforma a la salud?
La Proposición del informe solicita a los senadores aprobar el recurso de apelación para que el Proyecto de Ley 410 de 2025 Senado retome su trámite en primer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado —no en la Séptima, donde fue negado—, conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 5 de 1992.
Si la Plenaria acepta el recurso, el proyecto deberá surtir un nuevo primer debate. Si lo niega, quedará archivado definitivamente.
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