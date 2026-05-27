Fintech Kapital expande portafolio en Colombia: lanzará tarjeta de crédito empresarial tras abrir línea de factoring

La fintech mexicana Kapital continúa ampliando su oferta de servicios financieros en Colombia con su nueva línea de factoring digital para pequeñas y medianas empresas, además de preparar una nueva tarjeta de crédito empresarial que llegará en el segundo semestre del año.
La compañía busca fortalecer su ecosistema financiero para pymes, enfocándose en soluciones de liquidez y administración de gastos empresariales, según explicó Vivian Acuña, country manager de Kapital Colombia.
Por un lado, la fintech creó una línea de factoring que ya se encuentra habilitada para los más de 1.800 clientes que actualmente utilizan su plataforma. En diálogo con Valora Analitik, Acuña indicó que el producto permitirá adelantar liquidez a empresas mediante negociación de facturas electrónicas, con procesos completamente digitales y tiempos de desembolso que podrían concretarse en horas.
La ejecutiva indicó que la fintech comenzó pruebas internas desde el pasado 10 de abril y hace pocos días abrió oficialmente el servicio a todos sus clientes.
Kapital señaló que el servicio está orientado a empresas que emitan facturas electrónicas y tengan al menos dos años de operación, con montos de factoring que van desde $10 millones hasta $600 millones.
“El factoring es una operación de liquidez, no de crédito”, explicó Acuña, al señalar que una de las apuestas de la compañía será educar a las pymes sobre el funcionamiento de este mecanismo financiero.
Nueva tarjeta de crédito empresarial
Además del factoring, Kapital prepara el lanzamiento de una tarjeta de crédito empresarial enfocada en compañías pequeñas y medianas.
La propuesta contempla beneficios similares a los ofrecidos tradicionalmente en tarjetas premium para personas naturales, incluyendo programas asociados a viajes, acceso preferencial y administración corporativa de gastos.
De acuerdo con Acuña, la fintech planea lanzar dos categorías de tarjeta empresarial, segmentadas según perfil de riesgo, tamaño de empresa y comportamiento financiero de los clientes.
La ejecutiva explicó que el producto busca facilitar el control de gastos dentro de las compañías y permitir que las empresas entreguen tarjetas corporativas a empleados y directivos.
Kapital indicó que la meta es que la mayoría de sus clientes puedan acceder a este producto, en medio de la expansión de soluciones digitales para pymes en Colombia.
La fintech mexicana lleva más de tres años operando en el país y actualmente cuenta con más de 1.800 clientes empresariales.