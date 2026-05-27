Dólar en Colombia cae a $3.626; mercado espera que se confirme el fin del TRS del MinHacienda

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una importante caída de $43,33 frente al dato previo, cerrando la jornada en $3.626,66.
En una sesión marcada por un fuerte desacople frente al contexto internacional, la divisa local ignoró la leve ganancia del índice DXY (99,25 puntos, +0,08 %) y el ruido electoral interno.
El peso colombiano se vio ampliamente favorecido por un desplome generalizado en los precios internacionales de la energía, lo que llevó la tasa de cambio a un mínimo intradía de $3.615,50.
Así, se puso a prueba la parte baja del rango estimado por Acciones & Valores, lo cual podría haber estado influenciado por la liquidación del Total Return Swap (TRS) en francos suizos. Aunque el Ministerio de Hacienda prometió pagar la totalidad de la operación este miércoles para cancelarla, la cartera no ha confirmado dicha información.
Según analistas, la extinción del swap conformado a mediados del año pasado en el marco de la estrategia de manejo de deuda del Gobierno pudo haber eliminado el principal factor idiosincrático de devaluación, permitiendo que el peso colombiano capturara los flujos corporativos de fin de mes y atrajera ventas masivas de dólares en la zona alta de los $3.670.
La atención se traslada ahora a las mesas de dinero globales de mañana, donde se publicará el indicador de inflación de Gastos de Consumo Personal (PCE) en EE. UU.
A nivel local, el peso colombiano entra en su recta final de calma técnica. Se espera que a partir de este viernes resurja con fuerza la prima de riesgo electoral, congelando los flujos institucionales grandes y fijando un piso firme cerca de los $3.620 a la espera de los resultados de las elecciones Presidenciales de este domingo 31 de mayo.
Declaraciones de Marco Rubio desinflan el Brent
En el panorama internacional, el optimismo diplomático aplastó las tensiones militares directas que se reportaron en el Golfo Pérsico durante la mañana.
El barril de crudo Brent se desplomó un 4,55 %, cerrando en US$92,27, mientras que el WTI en EE. UU. cayó a US$88,60 (-5,63 %).
El mercado energético decidió restar peso a los reportes de la Guardia Revolucionaria iraní sobre disparos de advertencia contra aeronaves de EE. UU. en el Estrecho de Ormuz. En su lugar, los operadores celebraron las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien anticipó formalmente que el acuerdo definitivo de paz para normalizar el flujo energético está a pocos días de concretarse.
La confianza de los inversionistas se consolidó tras el tránsito exitoso y seguro de dos superpetroleros comerciales no iraníes a través del estrecho, marcando el primer alivio operativo real en una semana para un corredor que moviliza el 20 % del suministro global.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,31 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 finalizaron en 7,393 %; la jornada anterior en 7,401 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,957 % desde los 13,995 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,150 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,099 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,100 %; la jornada anterior en 12,880 %.
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