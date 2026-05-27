Entrevista | Recursos pensionales repatriados a Colombia podrían ser invertidos a través de fondos de capital privado

La repatriación de recursos de fondos de pensiones colombianos invertidos en el exterior podría abrir una nueva ventana para la industria de capital privado y activos alternativos en el país.
Paola García, directora ejecutiva de ColCapital, indicó en conversación con Valora Analitik que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ya comenzaron a analizar oportunidades de inversión locales ante los cambios regulatorios relacionados con los límites de exposición internacional.
Vale recordar que la norma expedida por el Gobierno Petro contempla un límite global del 30 % a la inversión en activos en el exterior. Actualmente, las AFP mantienen una exposición internacional de aproximadamente el 48,8 % de su portafolio agregado, lo que equivale a unos $257,1 billones.
Según García, los fondos de pensiones han mostrado interés en conocer qué vehículos se encuentran actualmente en búsqueda de recursos, cuáles son las tendencias de inversión y en qué sectores podrían encontrar oportunidades atractivas para esos recursos.
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“Quieren saber qué fondos están levantando capital, cuáles son las oportunidades, cuáles han sido las tendencias, en qué verticales de inversión y cuáles son los montos a los cuales podrían apostarle”, explicó.
Conversaciones de fondos de capital privado con otros sectores
De acuerdo con la directora de ColCapital, actualmente, más de 20 fondos miembros de ColCapital se encuentran en procesos de levantamiento de capital, lo que genera un abanico amplio de alternativas para inversionistas institucionales.
No obstante, aclaró que las AFP realizarán análisis detallados y procesos de debida diligencia antes de tomar decisiones de inversión.
“Ellos (los fondos privados) quieren cada vez más especialización, y esto, asimismo, se lo estamos transmitiendo a nuestros miembros para que ellos sepan, se preparen y estén listos para poder aprovechar esta gran oportunidad”, indicó García.
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Frente a la posibilidad de que se necesiten nuevos ajustes regulatorios para facilitar estas inversiones, García afirmó que no sería necesario expedir nuevas normas.
Según explicó, el marco regulatorio actual ya permite avanzar en estas oportunidades y ahora el reto estará en generar relacionamientos entre inversionistas institucionales y gestores de fondos.
Por otro lado, ColCapital también mantiene conversaciones con el sector asegurador para aumentar su participación en inversiones alternativas.
La directora ejecutiva señaló que, aunque en este caso sí existen retos regulatorios y técnicos adicionales, el potencial de crecimiento es amplio.
Mientras en otros mercados la participación de aseguradoras en este tipo de inversiones puede ubicarse entre 35 % y 50 %, en Colombia actualmente representa menos de 5 %, según cifras mencionadas por García.
Nuevas oportunidades para deuda privada y venture capital
La directora ejecutiva de ColCapital consideró que uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento es el de deuda privada, especialmente con la llegada de nuevos recursos institucionales.
Sin embargo, también planteó la necesidad de ampliar el espectro de inversión hacia vehículos distintos a los tradicionales de infraestructura e inmobiliario.
En ese sentido, destacó oportunidades para fondos de venture capital e impacto, aunque reconoció que estos sectores suelen requerir tickets de inversión más pequeños frente a activos tradicionales como concesiones viales, aeropuertos o infraestructura.
Para facilitar la llegada de capital institucional a estos segmentos, García mencionó la posibilidad de fortalecer estructuras tipo “fondos de fondos”, similares a modelos implementados en otros países como España y México.
La dirigente recordó que en Colombia ya existe una figura de este tipo dentro de Bancóldex, aunque consideró que podría ampliarse para canalizar mayores recursos hacia nuevas verticales de inversión.
Industria de capital privado ya supera US$31.800 millones en Colombia
ColCapital, junto con Feloitte, presentaron el Reporte de la Industria de Capital Privado y Emprendedor 2025-2026, según el cual la industria de capital privado y capital emprendedor en Colombia ya supera los US$31.800 millones en compromisos de capital
Además, el sector acumula más de US$23.600 millones invertidos históricamente en el país.
De acuerdo con el más reciente reporte elaborado junto a Deloitte, actualmente existen 167 gestores profesionales y 410 vehículos de inversión con interés en Colombia, mientras que cerca de US$4.500 millones permanecen disponibles para nuevas inversiones.
Además, la industria ya tiene presencia en más de 2.100 activos y proyectos en 28 departamentos del país y ha contribuido a generar cerca de 498.000 empleos directos.
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