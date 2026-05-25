Así quedó conformado el Consejo Directivo de la Cámara de Inversión Inmobiliaria de ColCapital

La Cámara de Inversión Inmobiliaria de ColCapital anunció la conformación de su nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026-2027, integrado por cinco firmas del sector que participan en el mercado de inversión inmobiliaria colombiano.
La elección se realizó durante la Asamblea General de Miembros, celebrada en abril, y llega en un momento en el que los vehículos de inversión inmobiliaria consolidan activos cercanos a $40 billones en el país.
Según informó el gremio, el nuevo Consejo Directivo tendrá representación de los tres tipos de vehículos de inversión inmobiliaria activos en Colombia: fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva inmobiliaria y titularizaciones inmobiliarias.
Tras anunciarse el nombramiento, la gerente de la Cámara de Inversión Inmobiliaria de ColCapital, Daniela Sotello, destacó que se “refleja la madurez y evolución del sector de inversión inmobiliaria en Colombia”.
Destacó además que la experiencia de sus integrantes será clave para “seguir fortaleciendo el trabajo del gremio, promover la confianza de los inversionistas institucionales y consolidar el rol de la industria de inversión inmobiliaria como motor de desarrollo económico y urbano en el país”.
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Conformación del Consejo Directivo
Las firmas que integrarán el Consejo son:
- Patria Asset Management, representada por Pablo Muñoz Toro, managing director.
- Pei Asset Management, con Jairo Alberto Corrales Castro, presidente de la compañía.
- Skandia Fiduciaria, representada por Óscar Pardo Roa, gerente del Fondo Inmobiliario.
- Titularizadora Colombiana, con Carolina Martínez Plazas, gerente de Negocios Inmobiliarios.
- Yellowstone Capital Partners, representada por Julio Ortiz Rivera, chief strategy officer.
De acuerdo con ColCapital, el objetivo del nuevo Consejo será fortalecer la interlocución del sector con inversionistas y reguladores, además de impulsar mejores prácticas dentro de la industria.
La Cámara también indicó que buscará consolidar el papel de los vehículos de inversión inmobiliaria como alternativa dentro de los portafolios institucionales en Colombia.
Entre las firmas seleccionadas se encuentran administradores y estructuradores de activos comerciales, corporativos, logísticos e inmobiliarios con presencia relevante en el mercado local.