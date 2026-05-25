Mastercard lanza oficialmente en Colombia su tarjeta para el segmento de más alto valor: será superior a la Black

Los clientes de alto valor generan un impacto relevante en la banca en Colombia y la región. Si bien este segmento es pequeño en números, tiene un peso significativo en la operación del sistema financiero.
Este segmento es un motor poderoso de crecimiento hacia el futuro, pues aporta 56 % de los ingresos de la banca y reporta hasta cinco veces más gasto por tarjeta que otros clientes, según cifras de Mastercard en América Latina.
Con este contexto, la empresa anunció oficialmente la llegada de su categoría World Legend, una tarjeta de crédito superior a la Black, es decir, para los para usuarios más premium en el país, como lo reveló en exclusiva Valora Analitik desde diciembre pasado.
Federico Martínez, presidente de Mastercard Colombia, dijo que con el lanzamiento de World Legend Mastercard en Colombia, “damos un nuevo paso en la evolución de nuestra oferta premium, ampliando el concepto de valor más allá de los pagos”.
Su implementación se hará entre junio y julio, en la medida en que los bancos seleccionan los perfiles de los clientes que podrán ingresar a esta nueva categoría, que plantea beneficios en tres ejes: turismo, gastronomía y entretenimiento.
Relacionado: Estudio de Mastercard que incluye a Colombia revela intención para usar más pagos digitales, aunque persisten retos
Detalles de World Legend de Mastercard
Dentro de los beneficios asociados a World Legend Mastercard se incluyen experiencias enfocadas en gastronomía, entretenimiento y viajes, con acceso preferencial a servicios y eventos en Colombia y el exterior.
En gastronomía, la propuesta contempla reservas prioritarias y acceso a restaurantes reconocidos, incluyendo establecimientos de alta demanda y espacios seleccionados dentro de “The Mastercard Collection” en Colombia. También se integrarán experiencias Priceless, como cenas privadas con chefs, catas de vino, maridajes y eventos de cupo limitado.
Por el lado de entretenimiento, los tarjetahabientes podrán acceder a beneficios en más de 30 conciertos y festivales al año, incluyendo preventas exclusivas entre 24 y 48 horas antes de la venta general, ingreso rápido y experiencias especiales sujetas a disponibilidad.
En viajes, World Legend Mastercard incluirá acceso a más de 1.600 salas VIP en aeropuertos internacionales, servicios preferenciales y beneficios en terminales aéreas. Además, se prevé la apertura del lounge VIP Taste by Priceless en el Aeropuerto El Dorado durante el tercer trimestre de 2026.
Bancolombia ya está listo para implementarlo
Al tiempo que Mastercard hizo oficial el lanzamiento de su nueva categoría, Bancolombia anunció la incorporación de esta tarjeta a su portafolio.
El principal banco del país indicó que la llegada de este producto hace parte de una estrategia más amplia de Grupo Cibest para posicionarse como aliado financiero con alcance global para personas, familias y empresas que gestionan portafolios de inversión y servicios especializados en gestión patrimonial, tributaria y de sucesión.
“Esta propuesta refleja nuestra capacidad de entender a fondo a todos los segmentos de clientes, acompañarlos de manera cercana y ofrecerles soluciones sofisticadas que integran su vida financiera con sus aspiraciones personales y globales”, afirmó Mauricio Rosillo, vicepresidente de Negocios de Bancolombia.
Además de los accesos que incluye la tarjeta, Bancolombia suma un portafolio de beneficios con alcance global que integra viajes, acumulación de Puntos Colombia, asistencias y servicios diferenciales, con un enfoque integral en bienestar y protección.