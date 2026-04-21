Estudio de Mastercard que incluye a Colombia revela intención para usar más pagos digitales, aunque persisten retos

Colombia hace parte del más reciente estudio de Mastercard sobre digitalización e inclusión financiera en América Latina y el Caribe, que evidencia un alto nivel de adopción de pagos digitales en la región, pero también retos en su uso diario y masificación.
El informe, basado en una encuesta a más de 3.500 personas en 10 países, muestra que el 89 % de los consumidores ya se considera usuario digital, mientras que un 68 % que aún no lo son, afirma que es probable que adopte estos medios en el futuro.
Este avance marca un punto de inflexión en la inclusión financiera en la región, que ahora se mide menos por el acceso y más por la capacidad de usar los pagos digitales de forma constante en la vida cotidiana.
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Medios de pagos favoritos y desafíos
El estudio señala que las tarjetas de débito se consolidan como el principal instrumento de pago diario, especialmente en categorías como supermercados (34 %), restaurantes (33 %) y servicios como transporte o telefonía.
Sin embargo, persisten brechas importantes. Casi la mitad de los consumidores (47 %) aún ha utilizado efectivo en los últimos seis meses, y un 59 % afirma que al menos una vez al mes debe pagar en efectivo cuando preferiría usar medios digitales.
Esto se explica, en gran medida, por limitaciones en la aceptación de pagos digitales, especialmente en comercios pequeños o informales, lo que sigue frenando una adopción más amplia.
“La inclusión ya no se trata solo de incorporar a las personas al sistema financiero, sino en asegurar que el sistema funcione para ellas en su vida diaria”, señaló Andrea Scerch, presidente de Mastercard para América Latina y el Caribe.
Seguridad, confianza y próximos retos
El informe también resalta que la seguridad y la confiabilidad son factores determinantes en la adopción. Entre los usuarios digitales, el 95 % considera clave la seguridad al elegir cómo pagar, mientras que el 94 % valora la confiabilidad.
Para quienes aún no adoptan estos medios, aspectos como una mayor protección ante fraudes, mejor atención al cliente y herramientas de seguridad más robustas podrían acelerar su adopción.
En este contexto, Mastercard anunció que enfocará sus esfuerzos en impulsar la salud financiera, con el objetivo de conectar y proteger a 500 millones de personas y pequeñas empresas hacia 2030.
La estrategia incluye ampliar la aceptación de pagos digitales y fortalecer soluciones como pagos sin contacto, Tap on Phone y Click to Pay, con el fin de reducir fricciones y facilitar su uso tanto en comercios grandes como en negocios de barrio.