El Movistar Arena Bogotá se ha posicionado como uno de los espacios de eventos más relevantes de la región con múltiples reconocimientos en la industria del entretenimiento y con planes de crecimiento en 2026.
Solo el año pasado se realizaron 168 eventos con más de 900.000 asistentes. Luis Guillermo Quintero, gerente general del Movistar Arena, mencionó recientemente en entrevista con Valora Analitik que fue un año “excepcional, de consolidación absoluta”.
Para 2026, se proyecta realizar más de 170 eventos en el principal venue de la capital del país, apuntando a dar un salto histórico y superar por primera vez el millón de asistentes.
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La operación de este recinto está a cargo de Colombiana de Escenarios, una empresa constituida por BeatHub Entertainment y Be Live Entertainment Group (de Chile). Sin embargo, se prepara un cambio de accionistas que impactará el venue más importante del país.
La movida detrás de la operadora del Movistar Arena
Concretamente, BeatHub Entertainment busca quedarse con las acciones de la empresa operadora del Movistar Arena en Bogotá, Colombiana de Escenarios, que actualmente pertenecen a la firma Venues Colombia.
El único accionista de Venues Colombia es Fidelitas Entertainment, que opera bajo la marca Be Live Entertainment Group.
El trámite se adelanta en la Superintendencia de Industria y Comercio y, en caso de recibir el visto bueno de la autoridad regulatoria, BeatHub consolidará la totalidad de la propiedad accionaria de Colombiana de Escenarios, pasando a ser su única controlante.
El expediente del proceso explica que “la operación que se proyecta realizar es simplemente una reconfiguración accionaria de una sociedad existente en la que BeatHub ya tenía control en términos de competencia, al ser titular de las acciones de Colombiana de Escenarios”, por lo que no se afecta el mercado de entretenimiento.
Así opera BeatHub en los conciertos en Colombia
Hernando Sánchez, uno de los cofundadores de BeatHub, dijo a Valora Analitik recientemente que el enfoque del holding es “desarrollar la industria del entretenimiento en el país”.
BeatHub Entertainment es un ecosistema creado por los fundadores de Tuboleta que busca integrar en una sola operación varias de las compañías clave del sector, desde la venta de boletería hasta la producción y operación de venues.
BeatHub agrupa empresas como Movistar Arena, Thunder Production, Venues Snacks, Breakfast Live y Daviarena (antes Arena Primavera) en Antioquia.
Las compañías que hoy hacen parte de BeatHub producen más de 200 eventos, incluidos cuatro festivales de gran formato con más de 30.000 asistentes cada uno. En conjunto, han atendido a más de un millón de personas y generan cerca de 350 empleos directos.
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