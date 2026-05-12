Davivienda y BeatHub Entertainment confirmaron la llegada de Daviarena, como lo anticipó Valora Analitik, como el nuevo venue que se perfila como el nuevo ícono de entretenimiento de Antioquia.
Este espacio, conocido previamente como Arena Primavera, busca impulsar la consolidación de Medellín y el Área Metropolitana como una capital cultural capaz de atraer las giras, eventos y experiencias más importantes del mundo.
De acuerdo con lo informado por Davivienda, Daviarena surge como el proyecto más ambicioso en la industria del entretenimiento en Latinoamérica, respaldado por una inversión privada de $320.000 millones y la alianza con el primer banco del país en apostar por este sector.
“En Davivienda creemos en Colombia y en el poder transformador de ciudades como Medellín: símbolo de innovación que ha producido algunos de los mejores artistas del mundo y que hoy está lista para atraer las experiencias musicales más importantes del planeta.
Daviarena abrirá nuevas oportunidades para que miles de jóvenes vivan espectáculos de talla mundial y se proyecten con subirse algún día a escenarios de talla mundial”, afirmó Javier Suárez, presidente de Davivienda.
Detalles de la obra de Daviarena para Medellín y el Valle de Aburrá
Con un área construida de 55.000 metros cuadrados (m2) y 10.000 m2 de espacio público, la arena tiene capacidad para albergar a 17.200 personas.
Su estructura modular y versátil permite una programación superior a los 75 eventos anuales, recibiendo a más de 650.000 asistentes en espectáculos que van desde conciertos y eventos deportivos hasta convenciones y experiencias inmersivas.
Para soportar producciones de gran formato, el complejo dispone de una parrilla técnica con capacidad de 140 toneladas, asegurando que las giras internacionales más exigentes encuentren aquí el soporte necesario
El diseño arquitectónico está a cargo de la firma británica HOK, reconocida globalmente por obras icónicas como el O2 de Londres, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el Roig Arena de Valencia.
Para este recinto, HOK logró equilibrar ingeniería de vanguardia y el patrimonio local, inspirando sus líneas estéticas en la tradición de los silleteros, un homenaje directo a la cultura antioqueña.
Juanes inagurará el Daviarena
La inauguración de DAVIarena el próximo 14 de noviembre marcará un hito para la industria del entretenimiento con la presencia de Juanes, el artista más emblemático de la región y un referente global que ostenta el récord como el latinoamericano con mayor número de premios Grammy Anglo y Latin Grammy.
Bajo la producción de Breakfast Live, este concierto inaugural no solo celebra el talento local en un escenario de talla mundial, sino que consagra oficialmente el inicio de una nueva era de espectáculos globales para el país.
La experiencia se eleva con una oferta de hospitalidad premium de clase mundial, que incluye 23 suites con capacidad para grupos de entre 16 y 30 personas, una suite principal para 60 asistentes y 20 boxes exclusivos diseñados para grupos de 10 a 12 personas.
Con el fin de garantizar la máxima comodidad y exclusividad, el complejo integra una torre de parqueo con 503 plazas de uso exclusivo para los usuarios de suites y boxes, mientras que la boletería general se encuentra estratégicamente ubicada en los niveles 4 y 5 del edificio. La Arena contará con 54 puestos para personas con movilidad reducida.