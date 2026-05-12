Nuevo centro de eventos y conciertos cerca a Medellín se llamará Daviarena; revelan fecha de inauguración

La industria de entretenimiento en Antioquia y Colombia acaba de marcar un hito clave, con la llegada de Davivienda como aliado oficial de lo que hasta ahora se conocía como Arena Primavera, el nuevo venue que tendrá el Valle de Aburrá para realizar conciertos y grandes espectáculos.
Oficialmente el recinto se llamará Daviarena y Davivienda jugará un rol destacado, pues además de patrocinar el nombre, participará en otras actividades alrededor del centro de espectáculos. El anuncio se da en medio de un momento clave del proyecto: el venue ya alcanza 65,3 % de avance de obra.
La entrada de Davivienda como empresa clave en los eventos masivos de entretenimiento en Colombia hace parte de su estrategia para apoyar eventos culturales y deportivos, en la que trabaja desde hace varios años.
Entre los ejemplos se cuenta el Davivienda Golf Tour, el acompañamiento a la Filarmónica Joven de Colombia (con la Fundación Bolívar Davivienda) y más recientemente, en acceso a boletería en cine y otros productos, tras el relanzamiento de DaviPlata.
Detalles de la operación de Daviarena para Medellín y el Valle de Aburrá
Con capacidad para recibir hasta 17.000 asistentes y una proyección de más de 75 eventos al año, Daviarena busca consolidarse como uno de los recintos más modernos del país y ampliar la escala de espectáculos que llegan a la región.
El nuevo epicentro del entretenimiento prevé inversiones de más de $300.000 millones, estará ubicado en Sabaneta (Antioquia), será inaugurado el 14 de noviembre y representará un paso fundamental para expandir el mercado a las regiones y reforzar el posicionamiento de Colombia en la industria global.
El recinto aspira a convertirse en una plataforma para el desarrollo cultural, turístico y económico de Antioquia, impulsando la llegada de giras internacionales, el crecimiento de nuevos formatos de entretenimiento y la generación de empleo en la región.
El proyecto forma parte del ecosistema BeatHub Entertainment, que integra soluciones en boletería, producción técnica, promotoría y operación de venues bajo un modelo de servicios 360 para la industria y los promotores.
En febrero de este año se anunció que Daviarena (Arena Primavera), el nuevo escenario logró su cierre financiero por $100.000 millones con el apoyo del BBVA.
En marzo de este año, se confirmó la llegada de Sergio Zapata como su nuevo gerente general.