Oxford Economics: Abelardo generaría menos riesgos económicos y más estabilidad fiscal a Colombia

Tras la primera vuelta presidencial del pasado domingo, el panorama político de Colombia ha dado un giro que los mercados han recibido con optimismo, según un informe de la firma Oxford Economics.
El candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, superó al oficialista de izquierda, Iván Cepeda, al obtener el 44 % de los votos. Ante este escenario, Oxford Economics señaló que la ventaja de De la Espriella reduce los riesgos económicos a la baja y fortalece las proyecciones de estabilidad fiscal.
La firma destacó que la respuesta de los mercados financieros no se hizo esperar, pues el peso colombiano se apreció un 4 %, situándose en $3.550 por dólar esta semana, mientras que el rendimiento de los bonos en moneda local a 10 años cayó 40 puntos básicos.
Este comportamiento, según el informe, refleja la confianza de los inversionistas en un posible cambio de rumbo económico tras el periodo del presidente Gustavo Petro.
Para Oxford Economics, un triunfo de De la Espriella se alinea con sus pronósticos económicos principales, enfocados en la consolidación fiscal y la sostenibilidad de la deuda.
De darse este resultado, se espera que el crecimiento del PIB sea del 2,9 % este año, moderándose al 2,5 % en 2027 y al 2,1 % en 2028 debido al ajuste en el gasto público.
Además, se prevé que la inflación baje del 7,2 % al cierre de 2026 hasta un 4,7 % a finales de 2027. Esto permitiría al Banco de la República mantener la tasa de interés en el 11,25 % actual, iniciando un ciclo de recortes recién a principios de 2027.
Por otro lado, uno de los mayores impactos sería el fin de la prohibición de nuevos contratos de exploración, lo que reactivaría la inversión en un sector que perdió peso bajo el gobierno actual.
Sin embargo, dado que la principal debilidad de De la Espriella es su falta de experiencia política y el hecho de que su partido no cuenta con escaños en el Congreso, esto lo obligará a construir coaliciones difíciles para gobernar.
Victoria de Iván Cepeda
Aunque las probabilidades ahora favorecen a De la Espriella, Oxford Economics advierte que un triunfo de Cepeda sigue siendo una posibilidad que traería consigo mayor incertidumbre institucional.
Según el informe, Cepeda ha mostrado poco interés en la sostenibilidad de la deuda durante su campaña. Su presidencia podría retrasar la consolidación fiscal, lo que generaría una reacción negativa de los mercados y un aumento en el costo del endeudamiento.
Bajo este escenario, se proyectan aumentos del salario mínimo por encima de la productividad y una moneda más débil, lo que mantendría la inflación en niveles elevados y obligaría al Banco de la República a subir las tasas de interés.
Además, la firma destaca la preocupación por las propuestas de Cepeda de reescribir la Constitución si el Congreso bloquea sus reformas, así como sus críticas a la independencia del Banco de la República, cuya junta directiva podría intentar controlar durante su mandato.
Al respecto, María José Pizarro, jefe de debate de Cepeda, señaló este martes que el candidato no está promoviendo una constituyente sino un acuerdo nacional con distintos sectores políticos.
Para Oxford Economics, mientras que el avance de De la Espriella sugiere un retorno a políticas de austeridad y apoyo al sector privado, una victoria de Cepeda mantendría a Colombia en una senda de incertidumbre con riesgos crecientes para la estabilidad macroeconómica. La decisión final del 21 de junio determinará si el país consolida la confianza de los mercados o se enfrenta a un ajuste económico más severo y forzado por la disciplina financiera internacional.
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