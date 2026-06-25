Abelardo de la Espriella inicia acercamientos con Israel para fortalecer seguridad, comercio e inversión

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, informó que inició una agenda de acercamiento diplomático con el Gobierno de Israel con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en áreas estratégicas como seguridad, lucha contra el crimen organizado, comercio e inversión.
De acuerdo con un comunicado oficial, el mandatario sostendrá reuniones institucionales con altas autoridades israelíes, incluido el canciller de ese país, con el fin de definir una hoja de ruta que permita ampliar los mecanismos de colaboración entre ambas naciones durante los próximos años.
Entre los temas que serán abordados se encuentran las estrategias para enfrentar estructuras criminales transnacionales, el intercambio de experiencias y conocimientos en materia de inteligencia y seguridad, así como la implementación de iniciativas orientadas a generar nuevas oportunidades de negocios para empresarios colombianos e israelíes.
La agenda también contempla el fortalecimiento de las relaciones económicas mediante la promoción de proyectos de inversión y la consolidación de alianzas en sectores relacionados con la innovación, la tecnología y el desarrollo productivo.
Según el equipo del presidente electo, el objetivo de estos encuentros es consolidar una relación diplomática sustentada en intereses comunes y en la cooperación entre ambos países. En ese contexto, se destacó la importancia de establecer canales permanentes de trabajo que permitan atender desafíos compartidos en materia de seguridad ciudadana y crecimiento económico.
Asimismo, se indicó que el nuevo gobierno buscará restablecer y fortalecer los vínculos con Israel mediante acciones conjuntas dirigidas a consolidar la confianza mutua, incentivar la llegada de inversión extranjera y ampliar las oportunidades comerciales entre las dos naciones.