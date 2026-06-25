Petrobras confirma que ya vendió anticipadamente todo el gas que le corresponde del megaproyecto Sirius

Petrobras, una de las compañías más importantes del sector de petróleo y gas, informó que culminó el proceso de comercialización anticipada del gas del proyecto Sirius, localizado en el mar Caribe colombiano y desarrollado conjuntamente con Ecopetrol.
La compañía agregó que este proceso de venta anticipada corresponde a un volumen de 45 millones de pies cúbicos diarios de gas durante un plazo de 10 años, equivalente a su participación en el proyecto. Estas cantidades fueron ofrecidas al mercado bajo la modalidad de contrato firme sujeto a condiciones, conforme a la regulación vigente.
“Este hito, junto con las cantidades que Petrobras ofreció en el proceso de comercialización conjunta adelantado con Ecopetrol, conforme comunicado del 15 de diciembre de 2025, representa 49 % del total de las cantidades estimadas de producción correspondientes a su participación para los primeros 10 años, reforzando la confianza del mercado en el Proyecto Sirius y su importancia para el suministro de gas nacional para el país.”, expresó la empresa.
La organización, presidida por Alcindo Moritz, señaló que Sirius continúa avanzando con el objetivo de materializar la producción de gas costa afuera y alcanzar el inicio de operaciones en la fecha prevista, estimada entre 2030 y 2031, con la finalidad de abastecer el mercado colombiano.