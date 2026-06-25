Ahora | Abelardo de la Espriella recibe credencial como nuevo presidente de Colombia

El Consejo Nacional Electoral entregó este jueves las credenciales que acreditan a Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030.
En un evento protocolario del organismo electoral en Bogotá, se ratificó el resultado de las elecciones de segunda vuelta luego de la presentación del acto administrativo que dieron como ganador a la fórmula de derecha.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró: «Los colombianos han votado por un nuevo estilo, por un nuevo modelo, un nuevo orden y una nueva forma de hacer política (…). No los defraudaré».
El presidente del CNE, Cristian Quiroz reiteró que: “Desde este cuerpo colegiado tenemos la tranquilidad de servir a la democracia y no a los gobiernos”, dijo.
Y agregó que las autoridades electorales garantizaron a los candidatos y a la ciudadanía que existirán todas las condiciones para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, tranquila y en paz.
Finalmente, les envió un mensaje a De la Espriella y Restrepo: «Ustedes reciben hoy una credencial, pero asumirán el próximo 7 de agosto la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra patria. Lo harán en representación de más de 50 millones de colombianos, porque desde ese día serán el presidente y el vicepresidente de Colombia”.
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