Estos fueron los mayores compradores de acciones en Bolsa de Colombia en mayo; Ecopetrol, la más negociada

Aunque la última semana de mayo la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una recuperación previo a la primera vuelta electoral, en el balance de todo el mes el mercado accionario local tuvo un leve retroceso. De acuerdo con el informe de flujos de Cibest Capital, en mayo el MSCI Colcap cayó 0,1 %.
Al entrar en el detalle de los actores que más participaron en la bolsa local, se destaca que el sector real (empresas no financieras) fue el mayor comprador neto del mercado.
Su monto neto de compra fue $216.830 millones y sus flujos representaron el 7,9 % del total del mes. Entre las acciones que más compraron se destacan la preferencial de Grupo Cibest (Bancolombia), con un monto de $190.271millones, seguida por la ordinaria de este mismo emisor ($35.286 millones) y el título preferencial de Grupo Argos ($10.043 millones).
En contraste, los fondos de pensiones fueron los mayores vendedores netos de mayo, con un monto de $109.723 millones. Sus flujos representaron el 12 % del total durante mayo.
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Durante mayo las mayores ventas se dieron en Ecopetrol ($57.966 millones), la acción preferencial de Grupo Cibest ($50.374 millones), junto con los títulos de Interconexión Eléctrica (ISA), con ventas por $34.933 millones.
Así se comportaron las acciones locales
De acuerdo con el informe de Cibest Capital, los títulos que tuvieron mejor desempeño en mayo fueron: Mineros, con una valorización de 14 %; ISA, cuyo valor creció 7,3 %; y el título ordinario de Grupo Argos, que creció 7 %.
Por otro lado, las acciones que presentaron las mayores desvalorizaciones fueron las del Grupo Energía Bogotá (-11,3 %), Cementos Argos (-9,9 %) y el título preferencial de esta misma empresa (-7,5 %).
El promedio de negociación diario del mercado local se ubicó en $225.673 millones, cifra superior en 28,5 % al mes anterior, mientras que en comparación con el mismo periodo del año pasado la diferencia fue de 107,7 %.
En el ranking de las acciones más negociadas, Ecopetrol ocupó el primer lugar, con un volumen de $1,44 billones, seguida por la preferencial de Grupo Cibest, con $928.040 millones.
Finalmente, Cibest Capital revisó los límites de inversión de las AFP, y encontró que “en el sistema el portafolio de mayor riesgo se encuentra con una holgura de 1 %, el moderado de 11,4 % y el conservador de 1,2 %”.
Destaca el informe que los mercados en la región mostraron un comportamiento mixto en el mes. Por ejemplo, Brasil y Chile registraron retrocesos de 7,2 % y 1,1 %, respectivamente, mientras que México tuvo un mes positivo con un incremento de 1,1 %.
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