Bolsa de Colombia confirmó fuerte subida en múltiples acciones tras primera vuelta presidencial

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 01 de junio de 2026 en 2.254,58 puntos registrando una variación positiva de 3,57 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 9,02 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.070 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.370 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $432.894 millones, mostrando una variación negativa de 49,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $863.538 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol + 8,65 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $145.595 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 5,35 %) que negoció $95.959 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 0,66 %) que transaron un monto de $37.137 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Aval preferencial (PFAval) que suben 9,62 %.
- En la segunda casilla, la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol) que avanzó 8,65 %.
- Finalmente, Títulos Inmobiliarios (TIN) que se valorizaron 6,25 %.
Las acciones de Promigas (Promigas) cayeron – 2,83 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap