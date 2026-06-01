Bolsa de Colombia se valoriza fuertemente tras la primera vuelta presidencial, Ecopetrol entre las que más crece

Como se vio con la apertura del dólar y otros activos locales, la Bolsa de Colombia reaccionó positivamente al resultado de la primera vuelta presidencial.
Solamente en los primeros minutos de operación del mercado accionario local, el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) registró una valorización de 6,67 %, ubicándose en 2.322 puntos en los primeros 15 minutos de negociación.
Vale decir que el principal índice del mercado local, el MSCI Colcap, avanzó un 4,46 % en la semana anterior, por encima del desempeño de sus pares regionales Brasil y Chile.
Tras conocerse la votación en la primera vuelta presidencia, Acciones y Valores consideró que el resultado electoral podría profundizar la dinámica de volatilidad, ante la incertidumbre y el estrecho margen entre las opciones que pasan a segunda vuelta.
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“A pesar de ello, el candidato promercado superó ampliamente las expectativas de votación, mientras que el candidato oficialista alcanzó estrechamente la expectativa”, dice la firma, por lo que se anticipa una semana de trade político al alza, “pero cuya sostenibilidad dependerá de las nuevas encuestas y anuncios políticos”.
Cómo se mueven las acciones locales
El sentimiento positivo del mercado lo están viendo la mayoría de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia y varias se acercan a un crecimiento de 10 % en los primeros minutos de la sesión bursátil.
Por ejemplo, recién abierto el mercado las acciones preferenciales del Grupo Aval se valoraba más de 11 %, mientras que la de Grupo Cibest (Bancolombia) lo hacía en 9,32 %.
Hay que destacar que Ecopetrol, la petrolera colombiana que ha sido la acción con mayor crecimiento acumulado este año, comenzó la jornada con un crecimiento de 8,46 %.
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Otra acción asociada al Grupo Aval, como es Corficolombiana, también sube 8,32 %, seguida de la ordinaria de Grupo Aval, por encima de 8 %.
Otros títulos, como Grupo Sura, Grupo Energía Bogotá y las acciones preferenciales de Davivienda Group, Grupo Argos y Grupo Sura, también tiene una tendencia positiva en la apertura de la jornada.
En línea con el balance del mercado accionario local, de manera previa a las elecciones Credicorp Capital había señalado que los sectores financiero y de extracción (petróleo y gas) “continúan siendo los más expuestos al ciclo político, tanto al alza como a la baja”.
Lo anterior, “dado que las iniciativas gubernamentales orientadas a incrementar el recaudo fiscal suelen apoyarse de manera desproporcionada en estos sectores, presionando sus flujos de caja y rentabilidad”.
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