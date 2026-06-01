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Dólar en Colombia se desploma tras victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta presidencial

El dólar en Colombia volvió a bajar, con fuerza, de los $3.600 cuando se compara con la jornada del viernes.

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Abelardo de la Espriella y dólar en Colombia
Imágenes: Campaña de De la Espriella y Gemini

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El dólar en Colombia arrancó junio en los $3.603, lo que representa $86 menos frente al cierre del viernes pasado.

De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense es de $3.551, mientras que el máximo alcanza los $3.603.

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.565, lo que representa $113 menos frente a la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

Algunos analistas locales señalan que, si bien los resultados se parecieron mucho a las encuestas previas, la sorpresiva victoria de Abelardo de la Espriella genera un escenario de mayor tranquilidad para algunos sectores, toda vez que la postura económica del candidato de ultraderecha mostraría más beneficios para las grandes empresas.

dólar en colombia

El dólar en Colombia tras elecciones

Adicionalmente, el candidato ha asegurado que su intención será reactivar la exploración petrolera en el país y fortalecer la operación de Ecopetrol en fuentes tradicionales.

La fórmula vicepresidencial de De la Espriella, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, dijo que será fundamental reorientar la política económica para controlar el gasto y mejorar las condiciones de deuda del país en las primeras semanas del nuevo Gobierno.

Sin embargo, todavía hay una alta incertidumbre sobre los resultados finales, toda vez que Iván Cepeda mantiene una alta probabilidad de ganar, lo que representaría la continuidad de la política económica del gobierno Petro.

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Los principales pronósticos señalan que, por ahora, el país tendría un precio promedio del dólar en Colombia cercano a los $3.800 al cierre de este año.

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Tags: Abelardo de la Espriella, Dólar Colombia, Elecciones presidenciales 2026
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