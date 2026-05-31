¿Qué le espera al dólar en Colombia con las elecciones presidenciales?

La jornada de este domingo marcará un hito para la economía colombiana, con el mercado de divisas preparado para reaccionar de forma inmediata a los resultados de la primera vuelta presidencial.
Los analistas coinciden en que el comportamiento del dólar estadounidense dependerá estrictamente de si el país se inclina por la continuidad de las políticas actuales o por un cambio de gobierno.
Según Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria, la reacción inicial de la tasa de cambio el primer día hábil tras los comicios suele oscilar entre los $70 y $100. Sin embargo, según proyecciones, el movimiento podría acelerarse y alcanzar variaciones de $200 a $300 en una sola jornada.
De acuerdo con Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, el movimiento de la tasa de cambio sería más contundente si la elección se define este domingo en primera vuelta, ya que esto otorgaría al ganador una gran fuerza política desde el inicio.
Por su parte, Alejandro Rojas, economista del área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, señaló que hoy el mercado tiene incorporado un escenario de alta probabilidad de una segunda vuelta. Si esto sucede, la conformación de dicha contienda será clave.
El efecto que tendría la izquierda y la derecha
Credicorp Capital estima un incremento del dólar de aproximadamente $400 en los primeros días con una victoria de Iván Cepeda. Según cálculos de Velandia, el primer día, el alza podría ser de unos $200 a $250, con un objetivo inicial de alcanzar niveles entre los $4.000 y $4.100 en cuestión de semanas, replicando el comportamiento de hace cuatro años.
Sin embargo, con una victoria de la derecha (Abelardo o Paloma), el experto prevé una caída de la divisa de unos $200 inicialmente, con un objetivo final de descenso de entre $300 y $350 tras varias jornadas
Velandia enfatizó que los riesgos son asimétricos, lo que significa que el impacto al alza (si gana Cepeda) sería potencialmente más fuerte que el movimiento a la baja (si gana la derecha). Esto se debe a que muchos inversionistas han comprado activos colombianos esperando una victoria de la derecha; si ganara Cepeda, se desharían de esas posiciones rápidamente, disparando el precio del dólar.
Un factor determinante será la diferencia de votos entre candidatos. Velandia menciona que un empate o una diferencia mínima entre Cepeda y cualquiera de los otros dos candidatos sería tomado como algo positivo por el mercado, pues se interpretaría como una ventaja para la derecha de cara a la segunda vuelta.
El Banco de Bogotá tiene incorporado un escenario de segunda vuelta en sus precios actuales, pero la conformación de la contienda será determinante.
Si llegan a la segunda ronda Cepeda y De la Espriella, se espera una incertidumbre total, por lo que es probable que la tasa de cambio no muestre cambios drásticos de inmediato. Pero si el candidato oficialista se enfrenta a Valencia esto se percibiría como un camino más despejado hacia un cambio de gobierno.
Esto podría provocar ligeras valorizaciones del peso de entre $100 y $150desde la primera sesión o semana.
Rojas advierte que si el candidato del partido de gobierno gana sin necesidad de balotaje, los activos sufrirían una fuerte desvalorización. La tasa de cambio podría experimentar una depreciación de $100 a $150 diarios inicialmente, pudiendo alcanzar incrementos de $500, $800 o hasta $1.000 en un plazo de uno a dos meses.
Ahora bien, si gana un candidato que represente un cambio de gobierno, el peso podría fortalecerse, con valorizaciones de entre $100 y $300 a lo largo de una semana. Un cambio de mando eliminaría los temores sobre una posible Asamblea Constituyente o cambios en las reglas de juego. También se esperaría una normalización de la relación con el Banco Central y un manejo más técnico del presupuesto y del salario mínimo.
Hacia dónde se movería el dólar
Un análisis de Alianza Valores y Fiduciaria proyecta que Colombia se enfrenta a un evento dual donde el dólar podría moverse hasta $1.000 en cualquier dirección en un plazo de seis meses.
Según la firma, si el mercado percibe que el actual partido de gobierno mantendrá el poder (con el candidato Iván Cepeda), el dólar podría trepar a un rango de $4.500 a $5.000.
En contraste, si el resultado favorece un giro hacia la ortodoxia política, la divisa podría experimentar una caída significativa, con un techo de $3.200 y un piso de hasta $2.800. Esto se debería a la reducción de la prima de riesgo, la estabilidad macroeconómica y un manejo del salario mínimo más coherente con la inflación y la productividad.
El peso colombiano ya ha perdido un 5,5 % de su valor en el último mes debido a la incertidumbre electoral.
Aunque el lunes se verá el primer impacto, los analistas advierten que los movimientos más profundos (de $500 o $1.000) tomarán tiempo. Según Alianza Valores, la dinámica se consolidará en tres etapas: la reacción poselectoral, el análisis de los resultados tras una segunda vuelta y, finalmente, la definición del gabinete ministerial y las primeras reformas tras la posesión presidencial.
Históricamente, las elecciones en Latinoamérica han provocado devaluaciones de entre el 20 % y 30 % cuando se perciben riesgos en las reglas de juego. El próximo lunes, Colombia empezará a definir en qué lado de la balanza se situará su moneda nacional.