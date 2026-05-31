Iván Cepeda buscará poner en marcha la reforma pensional en su mandato

A la espera de que se resuelva el futuro de la reforma al sistema de jubilación, Iván Cepeda, candidato que representaría la continuidad del gobierno Petro, ha mencionado que el foco pensional se centraría en la implementación de la reforma ya aprobada por el Congreso.
Sin embargo, la reforma no se ha aplicado debido a que la Corte Constitucional mantiene el estudio de fondo sobre lo que aprobó el Legislativo.
De esta manera, el programa de gobierno de Iván Cepeda señala que el objetivo estará en establecer el modelo de pilares de la reforma pensional, lo que llevará a que todos los cotizantes estén en Colpensiones y, a partir de 2,3 salarios mínimos, realicen aportes en fondos privados.
Así, el pilar público sería el administrador principal con un enfoque contributivo, garantizando que el ahorro obligatorio se canalice mayoritariamente hacia el sistema público.
Lo que hará Iván Cepeda con el bono pensional
Al igual que algunos de sus contendientes, Cepeda propone que se lleve a cabo la ampliación del bono pensional que puso en marcha el actual gobierno.
De este modo, se plantea consolidar la cobertura del pilar solidario para alcanzar a cinco millones de adultos mayores en condición de pobreza, asegurando que reciban un ingreso básico de manera permanente sin depender de la cotización formal.
Finalmente, la propuesta de Iván Cepeda, según el documento, prioriza la defensa de los derechos adquiridos de los pensionados actuales.
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Adicionalmente, se pretende la aceleración de medidas prestacionales para las víctimas del conflicto armado, al tiempo que se generan políticas para el mantenimiento de los beneficios de reducción de semanas de cotización para las mujeres.