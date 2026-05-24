El panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2026 anticipa una contienda cada vez más cerrada y un escenario que, según las más recientes mediciones, se definiría en una eventual segunda vuelta. Los distintos sondeos publicados durante las últimas semanas reflejan cambios en la intención de voto y muestran un fortalecimiento de varias candidaturas, entre ellas la del abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella.
Aunque el senador Iván Cepeda continúa liderando varios escenarios de primera vuelta, de acuerdo con encuestas realizadas por Invamer, Atlas Intel, Guarumo y CNC, las cifras evidencian que el comportamiento electoral podría variar de manera importante en una segunda ronda.
Escenarios de segunda vuelta muestran diferencias ajustadas
La firma Invamer es, hasta el momento, la única encuestadora que proyecta una victoria de Iván Cepeda en todos los escenarios analizados para una eventual segunda vuelta presidencial. Según los resultados divulgados por la firma, en una confrontación directa entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, el candidato del oficialismo alcanzaría el 52,4 % de la intención de voto, mientras que De la Espriella obtendría el 45,3 %.
En otro escenario planteado por la misma encuestadora, Cepeda también superaría a la senadora Paloma Valencia. En esa medición, el senador lograría el 52,8 % de apoyo frente al 44,3 % registrado por la congresista del Centro Democrático.
Recomendado: Encuesta CNC: De la Espriella crece con fuerza en intención de voto y le ganaría a Cepeda en segunda vuelta
Sin embargo, otras firmas presentan resultados distintos. La encuesta de Guarumo señala que, en una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el abogado obtendría la victoria con el 43,6 % de la intención de voto, frente al 40 % del candidato oficialista.
La misma medición evaluó un posible enfrentamiento entre Cepeda y Paloma Valencia. En este caso, la senadora se impondría con mayor margen al alcanzar el 44,8 %, mientras que Cepeda registraría el 39,9 %.
Por su parte, Atlas Intel también proyecta dificultades para el candidato del oficialismo en una eventual segunda vuelta. Según el sondeo, Abelardo de la Espriella alcanzaría el 50 % de la intención de voto frente al 41,3 % de Iván Cepeda, lo que representa una diferencia de 8,7 puntos porcentuales.
En el escenario que enfrenta a Cepeda con Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático también obtendría ventaja. De acuerdo con la encuesta, Valencia superaría al senador por 3,1 puntos porcentuales, consolidando un escenario de alta competitividad entre ambos sectores políticos.
Finalmente, la más reciente medición realizada por CNC presenta resultados similares en el eventual duelo entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Según el estudio, el abogado alcanzaría el 43,6 % de la intención de voto, mientras que el senador del Pacto Histórico obtendría el 40,9 %.
No obstante, el panorama cambia en el caso de una segunda vuelta entre Cepeda y Paloma Valencia. En ese escenario, el candidato oficialista lograría el 40,8 % de respaldo frente al 39,1 % de la aspirante del Centro Democrático. La diferencia entre ambos se mantiene dentro del margen de error, lo que configura un escenario de empate técnico.
De esta manera, las más recientes encuestas muestran un panorama abierto para las elecciones presidenciales de 2026. Mientras algunos sondeos favorecen a Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta, otros reflejan una disputa mucho más equilibrada entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, en una carrera que todavía podría registrar nuevos cambios en los próximos meses.