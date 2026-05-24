Encuesta CNC: De la Espriella crece con fuerza en intención de voto y le ganaría a Cepeda en segunda vuelta

A pocos días de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo, una nueva encuesta del CNC para Cambio revela un panorama cada vez más competitivo entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quien aparece como el candidato con mayor crecimiento en intención de voto durante las últimas semanas.
Aunque el aspirante del Pacto Histórico continúa liderando la carrera presidencial con el 33,4 % de intención de voto, el sondeo evidencia una desaceleración frente a las mediciones registradas a lo largo de 2026. A comienzos de mayo, Cepeda alcanzaba el 37,2 %, lo que representa una caída de 3,8 puntos porcentuales en menos de un mes.
En contraste, Abelardo de la Espriella ha consolidado un ascenso sostenido que podría resultar determinante de cara a la primera vuelta. Según la encuesta, el jurista registra actualmente el 30,99 % de intención de voto, convirtiéndose en el aspirante con mayor crecimiento en los últimos 20 días y reduciendo considerablemente la diferencia frente al líder de la contienda.
Por otro lado, la senadora y candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, continúa perdiendo terreno en las preferencias electorales. El estudio señala que alcanza el 12,6 % de intención de voto, cifra que representa una disminución de tres puntos frente a la encuesta realizada en los primeros días de mayo. Además, acumula una caída de 9,6 puntos respecto al sondeo del 22 de marzo, cuando registraba el 22,6 %.
¿Cómo sería el panorama para una eventual segunda vuelta?
La encuesta también evaluó distintos escenarios de segunda vuelta presidencial. En un eventual enfrentamiento entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los resultados muestran una ventaja para el abogado, quien obtendría el 43,6 % de la intención de voto, frente al 40,9 % alcanzado por el senador del Pacto Histórico.
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Sin embargo, el panorama cambia en caso de que la segunda vuelta se dispute entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. En ese escenario, el candidato oficialista registraría el 40,8 % de apoyo, mientras que la aspirante del Centro Democrático alcanzaría el 39,1 %.
La diferencia entre ambos está dentro de un margen estrecho, configurando un empate técnico y un escenario de alta competitividad en la recta final de la contienda electoral.
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