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Encuesta AtlasIntel: empate técnico en primera vuelta; Cepeda perdería en segunda ante cualquier candidato

A nueve días de las elecciones, sondeos mostraron que Cepeda lidera en primera vuelta, pero sería derrotado en distintos escenarios de segunda vuelta.

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Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. Imagen: tomadas de cuentas de X.
Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. Imagen: tomadas de cuentas de X.

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La más reciente encuesta de AtlasIntel, elaborada en conjunto con la revista Semana, señaló que Iván Cepeda, candidato del oficialismo, perdería en segunda vuelta si se enfrenta a Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia o Sergio Fajardo.

Según el sondeo, De la Espriella obtendría 50 % de la intención de voto frente a 41,3 % de Cepeda, una diferencia de 8,7 puntos porcentuales. En el escenario con Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático superaría a Cepeda por 3,1 puntos. Frente a Sergio Fajardo, la diferencia sería de apenas 0,1 puntos porcentuales.

Encuesta AtlasIntel: empate técnico en primera vuelta; Cepeda perdería en segunda ante cualquier candidato

En materia de imagen desfavorable, Cepeda registra el mayor nivel de rechazo frente a De la Espriella, con 53,9 %, mientras que el segundo tiene una imagen desfavorable, según la encuesta, de 41,4 %.

Pese a estos resultados en segunda vuelta, la encuesta ubica a Cepeda como favorito en primera vuelta con 38,7% de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con 37,3%, lo que configura un empate técnico entre ambos. Más atrás aparecen Paloma Valencia, con 14,3 %, Sergio Fajardo (3,9 %) y Claudia López (1,1 %).

El estudio también evaluó la percepción de los candidatos frente a temas clave como criminalidad y narcotráfico, economía e inflación, impuestos, equilibrio fiscal, relaciones internacionales, salud, fortalecimiento de la democracia, lucha contra la corrupción, educación, pobreza y desigualdad, y medio ambiente. En varios de estos indicadores, De la Espriella obtuvo mejores resultados que Cepeda.

Encuesta AtlasIntel: empate técnico en primera vuelta; Cepeda perdería en segunda ante cualquier candidato

En el comparativo entre Cepeda y Paloma Valencia, el candidato oficialista superó a la del Centro Democrático en temas como medio ambiente y pobreza y desigualdad. Sin embargo, Valencia obtuvo mejores resultados en asuntos relacionados con criminalidad, relaciones internacionales, economía, democracia e impuestos.

En cuanto a la gestión del presidente Gustavo Petro, la encuesta reveló que su desaprobación se ubica en 56,7 %, mientras que su aprobación alcanza 41 %.

Descargue la encuesta haciendo clic en este enlace. 

Encuesta AtlasIntel: empate técnico en primera vuelta; Cepeda perdería en segunda ante cualquier candidato
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