Encuesta AtlasIntel: empate técnico en primera vuelta; Cepeda perdería en segunda ante cualquier candidato

La más reciente encuesta de AtlasIntel, elaborada en conjunto con la revista Semana, señaló que Iván Cepeda, candidato del oficialismo, perdería en segunda vuelta si se enfrenta a Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia o Sergio Fajardo.
Según el sondeo, De la Espriella obtendría 50 % de la intención de voto frente a 41,3 % de Cepeda, una diferencia de 8,7 puntos porcentuales. En el escenario con Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático superaría a Cepeda por 3,1 puntos. Frente a Sergio Fajardo, la diferencia sería de apenas 0,1 puntos porcentuales.
En materia de imagen desfavorable, Cepeda registra el mayor nivel de rechazo frente a De la Espriella, con 53,9 %, mientras que el segundo tiene una imagen desfavorable, según la encuesta, de 41,4 %.
Pese a estos resultados en segunda vuelta, la encuesta ubica a Cepeda como favorito en primera vuelta con 38,7% de la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con 37,3%, lo que configura un empate técnico entre ambos. Más atrás aparecen Paloma Valencia, con 14,3 %, Sergio Fajardo (3,9 %) y Claudia López (1,1 %).
El estudio también evaluó la percepción de los candidatos frente a temas clave como criminalidad y narcotráfico, economía e inflación, impuestos, equilibrio fiscal, relaciones internacionales, salud, fortalecimiento de la democracia, lucha contra la corrupción, educación, pobreza y desigualdad, y medio ambiente. En varios de estos indicadores, De la Espriella obtuvo mejores resultados que Cepeda.
En el comparativo entre Cepeda y Paloma Valencia, el candidato oficialista superó a la del Centro Democrático en temas como medio ambiente y pobreza y desigualdad. Sin embargo, Valencia obtuvo mejores resultados en asuntos relacionados con criminalidad, relaciones internacionales, economía, democracia e impuestos.
En cuanto a la gestión del presidente Gustavo Petro, la encuesta reveló que su desaprobación se ubica en 56,7 %, mientras que su aprobación alcanza 41 %.
Descargue la encuesta haciendo clic en este enlace.
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