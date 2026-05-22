Nueva subasta de energía permitirá la incorporación de 15 proyectos entre 2029 y 2030; inversiones van por $16 billones

Según lo señaló el Gobierno Petro, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) realizó una subasta de energía que permitirá incorporar 15 nuevos proyectos de generación eléctrica entre 2029 y 2030. Las inversiones ascenderían a más de $16 billones. La entidad recalcó que el proceso se llevó a cabo bajo estándares regulatorios y técnicos, y que logró asignaciones superiores a la demanda oficial proyectada por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).
Con base en lo anterior, se indicó que este resultado representa una señal para garantizar el suministro de energía en Colombia. Entre los proyectos destacados por el Ejecutivo se encuentran plantas de energía solar y eólica, las cuales contribuirán a la generación a partir de fuentes renovables.
“Muchos decían que esta subasta iba a fracasar, pero podemos decirle al país que fue un éxito total, con nuevos proyectos, más competencia y cerca de $16 billones en inversión”, señaló Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.
A esto se añadió que, por directrices del presidente Petro, se establecieron reglas para diferenciar los precios por tecnologías, con el fin de que la energía proveniente de fuentes renovables sea más económica. Sobre este punto, Palma aseguró que el mercado respondió de forma positiva y que ahora llegarán nuevas plantas y energía como resultado de este tipo de mecanismos.
El titular de la cartera energética también expresó que entre 2011 y 2019 no hubo subastas para la expansión energética, lo que explicaría, según dijo, que actualmente existan brechas entre la oferta y la demanda de energía. Agregó que durante el Gobierno se han realizado dos subastas de expansión, tres de reconfiguración y que se prepara una nueva de energías renovables con la finalidad de garantizar el servicio eléctrico y el abastecimiento.
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Lo anterior quiere decir que en el actual gobierno se han realizado dos subastas de expansión, es decir, orientadas a aumentar la oferta energética. De esta manera, la cartera busca fortalecer los lineamientos de política energética para avanzar en energía renovable, según lo señalado por el Ministerio. A la vez, se indicó que este proceso permitió superar en cerca de 8 % la demanda proyectada por la UPME.
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