El proyecto minero El Alacrán se perfila como una de las iniciativas más relevantes para la producción de cobre en Colombia. Según explicó Sarah Armstrong Montoya, CEO de CMH Colombia, el desarrollo no solo cuenta con reservas cercanas a 97 millones de toneladas de cobre, oro y plata, sino que también podría generar cerca de 1.500 empleos formales durante su fase de construcción y aportes fiscales superiores a US$700 millones en regalías e impuestos para Córdoba y el país.
Con la finalidad de conocer más detalles sobre el alcance del proyecto, el potencial del yacimiento y los planes de la compañía detrás de esta apuesta minera, Valora Analitik conversó con Armstrong sobre el futuro de El Alacrán y su desarrollo en Colombia.
¿Quién está detrás del proyecto?
Los inversionistas han cambiado. Por muchos años, la inversionista principal era Ivanhoe Electric. La casa matriz era una empresa listada en la bolsa en Canadá, Córdoba Minerals Corp, donde yo también era la CEO, con el respaldo del grupo de Ivanhoe, quien era el accionista mayor, entonces, canadienses.
Ivanhoe vendió su participación, vendieron 50 % del proyecto a JCHX (JCHX Mining Management, empresa china), que el año pasado expresó su interés a adquirir el otro 50 %. Entonces, entró con 100 % del proyecto.
¿Cuánto le aportaría el proyecto a Colombia en producción de cobre?
Es significativo, porque en este momento hay solamente un proyecto en Colombia en producción, y que produce entre 800 y 1.000 toneladas al día. Nosotros vamos a producir entre 17.000 y 20.000 toneladas al día. Entonces, es una gran diferencia, es una escala más grande, y somos los únicos dos en el país.
¿Cuál es el potencial de producción?
En cobre, estamos hablando de casi 800 millones de libras, y 500.000 onzas de oro, y un poco más de 5,3 millones de onzas de plata.
¿De cuánto fue la inversión?
La inversión para construir la mina es de US$700 millones. Estamos hablando de construcción y adecuación de vías, puentes, construcción de la mina, capacitaciones, transporte, logística, de, este, este es el precio global del proyecto. En regalías estamos en US$190 millones, en impuesto de renta US$510 millones.
¿Y cuántos ingresos netos les dejará?
Es imposible saber, porque este depende del valor del cobre. Entonces, no sabemos. Hoy en día, el valor del cobre, del oro, la plata es más alto, pero no sabremos hasta que lleguemos a producción.
Ahora que la ANLA les otorgó la licencia ambiental, ¿comenzarán con la construcción?
Sí, al principio tenemos que comenzar con la preminería. Entonces, lo primero es adecuación de vías, vías de acceso, que son como 17 kilómetros, y puentes. Creo que estaremos comenzando construcción para el otro año (2027).
También tenemos que reubicar la comunidad de El Alacrán. Este es un proceso que llevamos más de dos años como un comité de reasentamiento, y con la presencia de las entidades del Estado en todas las reuniones. Es un proceso que está avanzado, pero tenemos que reubicar la comunidad antes de comenzar la construcción.
¿Cuáles serían las fechas tentativas en las cuales se comenzaría la explotación de los minerales?
Con el cronograma, para el primer semestre del otro año (2027), estaríamos la construcción, y este proceso tiene un periodo de dos a tres años. Pero una cosa que notó acá es que JCHX (JCHX Mining Management) ha construido varias minas en el grupo, que eran los dueños anteriores, siempre abajo del presupuesto y antes del cronograma. Son buenos. Entonces, estimo entre 18 meses y dos años, si todo se va bien, que puede ser el período de construcción.
¿Entonces la mina estará en 2029 en producción?
Si todo se va conforme con el cronograma, sí.
¿De cuánto será la vida útil del proyecto?
Llevamos 14 años con el proyecto. La vida útil del proyecto son 15 años. Entonces, si estamos en producción en 2029, entonces iríamos para 2044.
¿Cuáles serían esos actores a los cuales se les comercializarán los minerales?
En este momento no existe en Colombia dónde procesar estos minerales. Siempre estamos dispuestos, si existe esa posibilidad, pero en este momento la idea es exportar el producto.
¿Será posible encontrar aún más minerales en la mina de los previstos?
Sí, posiblemente. Yo creo que en un mundo ideal estaremos explorando todavía. Y aparte de El Alacrán, tenemos muchas concesiones y aplicaciones alrededor del del proyecto. Entonces, nuestra idea es seguir explorando simultáneamente, mientras que estamos construyendo.
Otra nota importante es que, aunque hace unos años hicimos una campaña de perforaciones de 44.000 metros, que fue el más grande en Latinoamérica en su momento, el acceso ha sido limitado, porque donde vamos a construir el proyecto vive toda la comunidad.
Entonces, no hemos tenido tanto acceso a hacer toda la exploración que queremos hacer. Puede ser que haya la posibilidad en la construcción más en este depósito también.
¿Tienen otras iniciativas en las que estén avanzando en Colombia?
No, esta es la única. Pero JCHX, que son los dueños o el accionista mayor, se especializa en la construcción de minas. Ellos construyeron dos de las 3 minas más grandes de cobre en el mundo, en África y en el Congo, también tienen sus propias minas en varias partes de China, tienen otras en Latinoamérica y África.
¿Qué importancia tiene el cobre en materia de transición energética?
Es fundamental para la transición energética, necesario si miramos a la energía solar, para carros eléctricos, creo que se usa cinco veces más cobre que en auto tradicional. Están usándolo en los hospitales, en los celulares. Existe un enorme hueco entre la demanda y que hay. En la inteligencia artificial es necesario, para mí, el cobre es clave.
¿El plan contempla iniciativas de autogeneración eléctrica?
Estamos mirando la posibilidad de tener hasta 50 % de la energía con parques solares. Todavía este es un proceso que estamos evaluando, pero definitivamente vamos a tener un porcentaje de energía sola. La cantidad está para definir.
También estamos revisando la posibilidad de tener biodiesel, usamos plástico en generar diésel para el proyecto. También me parece importante mencionar que en todo el proceso vamos a reciclar 70 % del agua en nuestro proyecto.
¿Esas plantas de generación solar serán de ustedes?
Van a ser de nosotros, pero la forma y lo que hacemos es para determinar, estamos hablando con varios grupos.
¿Algo más que desees añadir?
Ha sido clave nuestra relación con las comunidades y los impactos sociales que va a tener este proyecto, y con todos estos estas comunidades que llevamos la última década. Estamos agradecidos y contentos de por fin tener la licencia, que fue un proceso rigoroso y largo, pero un hito clave para la empresa.
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Y ahora, después todo este tiempo, de ser una empresa de exploración y durante las fases técnicas, vamos a tener o generar ingresos, entrar en producción y tener un impacto enorme, no solamente en el municipio de Puerto Libertador, pero también en el departamento de Córdoba.
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