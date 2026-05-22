Gobierno lanzó plataforma para la trazabilidad de minerales en Colombia; se podrá conocer quién los extrae

La Agencia Nacional de Minería (ANM) puso en marcha una plataforma para la trazabilidad de minerales en Colombia. Según señaló la entidad, se trata de una herramienta que permitirá mejorar el seguimiento y control del sector, así como fortalecer la legalidad y la transparencia del mercado minero en el país.
De esta manera, para la agencia presidida por Lina Franco, la iniciativa representa un avance en materia de transformación digital y en la aplicación de mecanismos de control sobre la cadena minera, ya que permitirá el registro, la validación y el seguimiento de las transacciones de minerales, desde la extracción hasta su destino final en la comercialización.
“Estamos dando un paso decisivo para que Colombia pueda mirar su riqueza minera con otros ojos, con legalidad, trazabilidad, responsabilidad y propósito”, expresó Franco durante el lanzamiento de la plataforma.
A lo anterior se añade que la plataforma de trazabilidad de minerales también integra bases de datos y sistemas de información como Génesis, Rucom y Anna Minería, con la finalidad de verificar información en tiempo real. Esto estaría relacionado con titulares mineros, comercializadores, producción, plantas de beneficio, consumidores y demás actores a lo largo de la cadena de este mercado.
Adicionalmente, la entidad manifestó que este sistema permitirá la trazabilidad de 160 tipos de minerales que circulan en Colombia, y al mismo tiempo, responde a iniciativas de seguimiento sobre las transacciones que se realizan en este mercado. Incluso indicó que las operaciones podrán ser verificadas a través de operadores autorizados, tanto públicos como privados.
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Para la viceministra de Minas y Energía, Sorrel Aroca Rodríguez, lo anterior, en términos simples, permitirá tener un conocimiento puntual de quién extrae los minerales, los produce, los moviliza y los vende. Con ello, agregó, se fortalecerá la legalidad, mejorará el recaudo, se protegerán las regalías y habrá mayores beneficios para los actores de la cadena.
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